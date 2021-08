El "fracaso" no existe, solo hay resultados

En nuestra cultura, la mayoría de las personas estamos programadas para temer eso que llamamos fracaso. El fracaso básicamente sería obtener un resultado no deseado tras el intento de un resultado deseado. Todos hemos obtenido resultados no deseados: obteniendo una calificación baja en un examen, fallando en una relación sentimental, no siendo aceptados en una empresa o no logrando una venta.

Simplificar la realidad en "éxito" o "fracaso" es una acción engañosa que esconde todos los matices del duro esfuerzo realizado. Hay que ver los resultados que hemos logrado y analizarlos en su contexto. Solo porque algo no ocurre como esperábamos no significa que sea un fracaso.

Triunfar y fracasar son constructos subjetivos. No hay fiesta buena o mala, cada uno habla de la feria como le va en ella. Cada situación puede ser "leída" como exitosa o decepcionante, dependiendo de la manera como se mire y desde donde se mire.

El reconocido escritor y coach Anthony Robbins en su libro "Poder sin límites" propone ver el fracaso como lo que realmente es: un resultado o un desenlace. No se pretende ver al fracaso como algo bello, pues en ocasiones duele mucho y puede causar frustración, sino verlo en su entera dimensión.

Lo que diferencia a los triunfadores de los que no lo son es que los primeros enfrentan los resultados indeseables recogiendo lecciones, corrigiendo errores y aplicando lo aprendido en un nuevo intento; dando lugar a un nuevo resultado. La mentalidad de las personas exitosas es que, si intentan algo y no sale como esperaban, han obtenido una experiencia más de la que aprender.

Los biógrafos de Thomas Alva Edison cuentan que la bombilla eléctrica se logró después de 1,000 intentos. Al ser preguntado sobre sus repetidos "fracasos", Edison respondió: "Realmente no fracasé 999 veces, lo que sucedió fue que descubrí 999 nuevas maneras de cómo no se hace la bombilla. Los resultados negativos son tan valiosos para mí como los positivos. No puedo encontrar lo que funciona mejor hasta que encuentro lo que no funciona".

El fracaso derrumba a muchos, pero perder una batalla no significa haber perdido la guerra. Cuando perdemos una batalla, aprendemos de los fallos y perfeccionamos nuestra estrategia.

Todo lo que sabemos, lo conocemos a base de ensayo y error, tanto de nuestros errores propios como de los errores ajenos. Cuando éramos bebés, aprendimos a caminar después de muchas caídas.

Para triunfar hay que fracasar y, a pesar de lo desolador del panorama, las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito; por eso hay que persistir. El éxito depende del fracaso, pues quien triunfa es porque lo ha intentado varias veces y previamente ha fracasado.

El "ego" es lo que construye el fantasma del fracaso. Si estamos centrados en el "ego", el sufrimiento está garantizado por la equivocada expectativa de triunfar sin equivocarse.

Las personas que, en definitiva, se sienten fracasadas, es porque no se dieron cuenta de lo cerca que estuvieron del éxito cuando se dieron por vencidos. El primer requisito para el éxito es la capacidad de aplicar nuestras energías físicas y mentales a un problema, sin cesar y sin cansarse. De ahí la frase del reconocido autor Paulo Coelho: "Cuando una persona desea realmente algo, el universo entero conspira para que pueda realizar su sueño".