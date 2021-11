El Salvador parece sufrir de vértigo, todo dándole vueltas, el equilibrio perdido y un permanente asco. Pero de lo que sufre la nación es de amnesia. O de algo peor, algo que se le ha quebrado en el alma como para ya no tener ningún escrúpulo.

Se nos ha olvidado un poco de todo: de lo peor de nuestra historia, de lo mejor de nuestra historia, de la convivencia a la que aspirábamos, del sentido de las instituciones. Y nadie escapa a esa epidemia de olvido y de comodidad.

Nuestro país no ha sacado nada positivo de las simplificaciones: algunas de las grandes infamias de la historia salvadoreña comenzaron con un grupo de poder reduciendo las reivindicaciones y ansiedades de la población a tontería ¿Redistribución de la tierra? Comunismo. ¿Apertura democrática y elecciones libres? Subversión. ¿Conciencia social de la Iglesia? Herejía. Esa invalidez de conciencia del poder económico y político convirtió el siglo anterior en una fábrica de víctimas, mártires y desaparecidos.

Esa crónica de conflicto no resuelto, de violencia a flor de piel y de injusticia repetida tendría que bastar para empujar al concierto de las fuerzas nacionales en un sentido humanista pero, como maldecidos por un signo histórico vemos cómo la esfera de lo político y de lo público sigue usándose para honrar intereses puntuales, faltarle al bien general, mentirle a la población y acomodar la institucionalidad del Estado en función y protección de los beneficios, excesos y delitos de una élite.

Así gobernó ARENA, así gobernó el FMLN, así gobiernan ahora GANA y Nuevas Ideas.

Desde su casa, los ciudadanos advierten una fogata que rompe la oscuridad; algunos abren la ventana para entretenerse con la danza de las llamas, con la inevitable sensación de calidez del espectáculo. Pero lo que arde son apenas los adornos de los regímenes anteriores, sus papeles viejos, sus ídolos caídos, la mayoría de paja. Pero del orden que ha oprimido a nuestra nación desde hace décadas, del que condena a la marginalidad a miles de jóvenes, del que despilfarra los recursos de todos para el lujo de unos cuantos, del que hace de justicia y seguridad sólo criados elegantes de la argolla, de ese nada arde. No lo hará, al menos no por obra de los que gobiernan, los principales guardianes del orden conservador.

La sucesión en el gobierno ya dio tres vueltas y sin embargo sigue siendo el nuestro un país en el que no todas las vidas valen lo mismo. Ese es el principal triunfo del conservadurismo salvadoreño, que la vida es una moneda de cambio de la que el poder puede disponer, con la que puede transar, negociar y especular. Algunos estamos a salvo porque matarnos a todos no sería buen negocio, pero que jóvenes, niñas, niños y mujeres desaparezcan todos los días es un margen que el Estado acepta sin una mueca.

Ese agujero que se devora a familias enteras, una fosa en la que las venas de la nación derraman sangre a diario debería estar en el centro de la discusión nacional. La seguridad pública, el control territorial, las garantías ciudadanas y el rol más primario del Estado, todos esos conceptos desprenden un hedor a miasma mientras haya madres no sólo buscando a sus desaparecidos sino padeciendo la indiferencia institucional, víctimas por partida doble, tan solas en su búsqueda de justicia como lo estuvieron sus hijos al enfrentar ese destino.

Mas no se habla de ello excepto por la necedad de los que informan. Eso nunca bastará, no cuando además el micrófono más grande, las luces más potentes y la posibilidad de hacer más ruido que sus ciudadanos, el gobierno tiene un pecado de diseño: ser instrumento de unos cuantos y no herramienta de la mayoría. Ese drama no abona al espectáculo de la pira ardiendo.

La persecución que algunos sufren aún es motivo para la celebración del régimen. Allá va otro de sus críticos a la fogata, y luego otro. Y los que opinan distinto. Y los que aún no tienen miedo, también que ardan. Y cuando ya quede poco por quemar, acabados los valientes, los cobardes también pasarán a las brasas. Y así hasta que sólo queden el fuego, el hombre que lo avivó y sus dueños.