El fútbol, en un trance que puede o no ser decisivo

El fútbol es desde hace décadas motivo de entretenimiento, herramienta de identidad local y nacional y una actividad económica de importancia para miles de personas en el país. Este deporte entró al corazón de la nación de modo inalienable desde mediados del siglo anterior, cuando la selección de El Salvador conquistó los primeros de una corta serie de títulos centroamericanos.

Aunque ya transformado en el primer producto de consumo masivo y la quintaesencia de la cultura de masas desde la década de los 60, como industria no se profesionalizó sino de manera paulatina, un proceso que no le rindió suficiente orden institucional, certidumbre jurídica, protección laboral ni mejor rendimiento, y que no lo llevó a las cotas de calidad que su numerosa base de aficionados han anhelado generación tras generación.

Exponente por excelencia de esa incapacidad para que este deporte crezca y se desarrolle desde lo recreativo hasta lo comercial ha sido la Federación Salvadoreña de Fútbol, una institución que si bien ha pasado por sucesivos cambios de personería jurídica no evolucionó su inspiración más amateur que profesional y por ende no exhibió el liderazgo, la visión ni el conocimiento necesarios para profesionalizarlo decisivamente.

Más que de recursos, pues los ha tenido y de fuentes tanto internacionales en la actualidad como gubernamentales durante muchos años, lo que le faltó a esa entidad al igual que a muchos otras federaciones deportivas nacionales ha sido un enfoque estratégico, una visión de largo plazo y una sistematización de sus procedimientos, desde los técnicos y deportivos hasta los administrativos. Para conseguirlo, le habría sido de utilidad una renovación de sus cuadros, gente que aportara otros conocimientos, que enriqueciera el colegio de su gobierno con pensamiento gerencial y científico aplicable al deporte. En ese objetivo, hay una decena de disciplinas domésticas que lo superaron hace años.

El balompié no lo ha conseguido, entre otros motivos porque las gratificaciones personales que supone pertenecer a una cúpula reconocida a nivel internacional y las interpretaciones antojadizas a los reglamentos que norman a la institución han por un lado permitido a algunos permanecer muchos años en la institución, piedra de tropiezo de la renovación; y por el otro, porque la consiguiente reproducción de un modo amateur de entender el deporte y la continuidad de una visión empobrecida de los alcances productivos de esta actividad han disuadido a muchos de los profesionales interesados en aportar sus ideas y su tiempo.

Ahí reside el principal problema del fútbol en El Salvador, que su administración y dirigentes den el salto al profesionalismo, que modernicen su visión gerencial y permitan que las otras profesiones y oficios que convergen en este deporte -exjugadores, árbitros, entrenadores, gerentes deportivos- participen de la toma de decisiones y constituyan verdadero equipo ejecutivo.

No hay una receta para conseguirlo, pero en cualquier caso sus ingredientes no pueden incluir una violación a los procedimientos contemplados en las leyes de la República, las que regulan la actividad deportiva como las relativas al debido proceso, ni tampoco la afectación laboral de los profesionales que dependen directamente de esta actividad para la manutención de sus familias.

Antes de obrar con esa renovación, que es incierta con independencia de los cambios que se hagan a las leyes que rigen a su institución rectora, es pertinente que el ministerio público concluya sus investigaciones y establezca si hay o no indicios de prácticas administrativas tan malas como para constituir delito y que se establezca una hoja de ruta sin ambigüedades ni atajos populistas al final de la cual haya certidumbre jurídica para la Federación de Fútbol. Sobre esa base, un mejor derrotero es posible; sin ella, sólo se habrá perdido tiempo para una materia que aun siendo la menos importante de las cosas importantes, es más que un juego para miles de salvadoreños.