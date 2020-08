El futuro de los jóvenes: ¿Incertidumbre o esperanza?

El próximo 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud y conviene reflexionar sobre los desafíos que los jóvenes deberán enfrentar en los próximos años para realizar su proyecto de vida en medio de la actual pandemia y una inminente crisis económica.

Según datos del Banco Central de Reserva, nuestra economía podría entrar en una recisión muy importante en los meses por venir (un decrecimiento de mínimo el -6.5%), similar a muchos otros países del mundo. En los primeros meses del año se han perdido más de 70 mil empleos formales (La Prensa Gráfica, 1º de agosto de 2020) y los especialistas estiman que la pérdida total de empleos, tanto formales y no formales, podría llegar a ser de más de 220,000 (ICEFI). Los jóvenes, que en situaciones normales enfrentan dificultades mayores para encontrar empleos que les permitan movilidad social, serán afectados de forma especial por la actual crisis.

En el corto plazo el ambiente no será favorable para nuevas contrataciones que permitan a los jóvenes insertarse en el mercado laboral, otros han perdido o perderán su empleo o bien lo conservarán a costa de aceptar condiciones desventajosas. Todo ello puede marcar de forma negativa su futuro: menos años de experiencia, abandonar la universidad, menores ingresos, posponer proyectos personales como independizarse de los padres, casarse, empezar a estudiar o emprender. No se puede obviar tampoco que más del 70% de la actividad económica del país se ha desarrollado en la informalidad, donde las condiciones de trabajo afectan el bienestar de las personas. ¿Cuántos jóvenes se verán obligados a entrar a trabajar en la informalidad y cuántos que ya están en esa situación caerán en condiciones aun más precarias? Pienso además en las jóvenes que solamente se dedican a atender y cuidar a su familiar (especialmente en lo rural) y que no pueden aspirar siquiera a generar un ingreso propio; o en los jóvenes en alto riesgo social que no trabajan ni estudian.

Programas de capacitación o "ferias de empleo" no harán la diferencia. Partamos del hecho que el entorno económico va a experimentar una transformación radical, los sectores con posibilidades de sobrevivir a este dramático proceso serán los que estén relacionados con el mantenimiento de la vida: la agricultura, la alimentación, la salud, la educación, la investigación científica, la logística, los servicios de cuidado, la tecnología, la cultura, entre otras. Ello también cambiará los rubros donde habrá más oportunidades de empleo. Es responsabilidad de las autoridades hacerse de los datos para poder vislumbrar los posibles escenarios y brindar las orientaciones a los sectores académico, empresarial y social para tomar decisiones más estratégicas que permitan cuidar empleos, crear nuevos y garantizar que estos sean dignos.

Adicional al tema del empleo, existen otros dos asuntos muy importantes para tener en cuenta. Por un lado, es alarmante la manera en la que la pandemia está afectando la continuidad educativa especialmente a nivel universitario. La Universidad de El Salvador (UES) reportó un 18% de deserción (siendo lo usual en la deserción del ciclo el 11%). El rector de la UES señala como una de las principales causas la falta de acceso de los estudiantes a conectividad o dispositivos adecuados para poder estudiar a distancia y a que el Ministerio de Hacienda no ha asignado USD $9 millones que le corresponden a la institución universitaria que estarían destinados a apoyar a los estudiantes con las limitaciones tecnológicas. Queda claro que aun cuando en teoría la educación superior que brinda la UES es pública, en la práctica este derecho queda supeditado a la posibilidad de adquirir servicios y aparatos que permitan el acceso a internet. La calidad de la educación superior pública va a marcar la capacidad de muchos jóvenes de enfrentar de mejor o peor manera los retos que les planteará un mundo post-pandemia. Eso tiene un costo. ¿Estamos dispuestos como país a aumentar el presupuesto a la educación y dejar ese legado a las próximas generaciones? Se ha dicho hasta el cansancio que lo ideal es un 6% del PIB, debiendo velar además porque su ejecución sea eficiente y efectiva.

La otra amenaza para el futuro de los jóvenes es el endeudamiento público que en El Salvador ya era alarmante y que durante la emergencia ha llegado a niveles críticos. De cada dólar que producimos en la economía nacional debemos un poco más de 90 centavos. Esta situación afectará particularmente a los jóvenes, quienes en los próximos años -si no se impulsa un sistema tributario más progresivo- llevarán sobre sus hombros la carga injusta de pagar una deuda pública que además se "comerá" los rubros del presupuesto nacional que deberían servir para invertir en su desarrollo.

En suma, la situación que enfrentarán los jóvenes no puede ser ignorada: desempleados o con empleos precarios, endeudados y con limitaciones para tener una educación de calidad debido a la pandemia y la crisis económica. Aunque de momento hay otros temas urgentes que atender no podemos desatender estas problemáticas de mediano y largo plazo. Hagamos apuestas audaces a la altura de la situación que vivimos. De las decisiones que tomemos en los próximos dos o tres años, dependerán las posibilidades de un mejor futuro para los jóvenes que, hoy por hoy, se vislumbra incierto.