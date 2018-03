El futuro tiene cerradura femenina

Estamos próximos a conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha que se presta para reflexionar sobre los desafíos, frenos e impulsores que tiene el desarrollo pleno del talento de las mujeres. Es un momento ideal también para celebrar la esencia femenina, que junto con la diversidad del mismo se presentan ambos las caras de la humanidad.

Es crucial que la mujer ejerza toda su capacidad de liderazgo para empujar a los que tienen que estar cerca de su progreso, para lo que cada mujer lo necesite, para sobrepasar los obstáculos exteriores, pero sobre todo lo que pueda encontrar en su interior . Así lo aconseja la doctora Nuria Chinchilla. Para lograrlo, sugiere ocho estrategias o llaves para abrir el futuro:

1. La educación de la libertad de elegir, de decidir por dónde seguir. 2. La pareja y familia han sido los principales apoyos de la mujer, porque tienen una familia sólida en lo que la fuerza para alcanzar el éxito. Ambos niños expresan su deseo de tener hijos, por lo que se aconseja no retrasar el momento de tener un hijo, aduciendo cuestiones de carrera profesional. Especialmente El Salvador, ha de aprovechar el “Bono demográfico” con educación de calidad para ser destinos de inversión por tener mano de obra altamente cualificada. 3. Tener claras las prioridades. Eso permite seguir avanzando, incluso cuando tiene un paso atrás en la trayectoria profesional, de manera temporal. 4. No dejar que los estereotipos nos definan. Ejemplo: que se crea que la mujer es emocionalmente débil y que el hombre se vea menos cuando exprese sus emociones. Para ambos géneros, la clave no es ocultar las emociones, sino ser útil para controlar los momentos emocionales, sin miedo a equivocarse. Resiliencia es dar a cada prioridad el puesto correcto en la escala. 5. La interdependencia es muy importante, es la clave para avanzar, por eso hay que hacer networking. Las mujeres apoyan a otras personas con un muro construido con la amistad y la hermandad femenina, que permite llegar a la cima sin olvidarse de ayudar a las demás, alimentando una red de conexiones horizontales y transversales. 6. No se usa para un jefe, sino para la empresa, por lo que hay que tener mentalidad corporativa y ser generosa con la organización, por su bien y por el propio. 7. Cuestionar las reglas para mejorarlas. 8. No dejar que nuestra propia percepción nos limite. Ser consciente de ello, admitir consejo; coaching, mentoring, sponsoring, guía en la trayectoria de vida y carrera; superar miedos a los diferentes roles: hija, madre, esposa, empleada, gerente, dueña de empresa, directiva, emprendedora...

La evocación global de las mujeres en su festividad coincide con una serie de eventos importantes electorales en toda Latinoamérica. Lo interesante es que nuestra patria es una de las personas que elijan a los gobernantes porque somos más del 52 % de la población. Mujer, hermana salvadoreña: levántate a votar porque tú tienes la llave para elegir qué tipo de país quieres aquí a tu familia.