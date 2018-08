El general sí tiene quien le escriba

¿Acaso el general no tiene quien le escriba? ¿Acaso no hay nadie que le recuerde que el ministro de la Defensa debe, efectivamente, defender la soberanía y la institucionalidad y que está supeditado al poder civil? ¿Es que este soldado de juguete piensa que por pintarse gallardetes y medallas de feria en una estola pomposa se convierte en héroe, y que por rodearse de fusiles y tanquetas nadie ha de oponérsele? ¡Pues se equivoca soberanamente! Porque entre otros muchos patriotas estoy yo para escribirle y recordarle que se debe a la república y que no tiene más atribuciones que las que la ley expresamente le otorga, debiendo obedecer el mandato del soberano, a través de las instituciones y de la división de poderes, le guste o no.

Y es que este general del cuento, al que en el editorial del Movimiento Libertad hace unos días le recordábamos (digo así porque yo también soy miembro de dicha agrupación) que la labor de la Fiscalía es investigar, siempre que haya indicios de un delito y no solo si es "muy evidente", como de la forma más grotesca sugería el soldado amenazante cuando realizó las más tristes declaraciones en donde una vez más pretendió amedrentar a sus opositores con el burdo recurso del sable y de las balas, como antes lo intentó en la Corte Suprema de Justicia contra aquellos cuatro magistrados que hoy han dejado sus cátedras vacantes; amenazas que se produjeron muy a su estilo contra quien no puede defenderse con fusiles. Siempre ha sido igual. ¡Qué funesta bravuconada que se disfraza de valor!

Hubo un tiempo en el que los grandes soldados de la patria se alinearon a los más sublimes ideales; por la libertad ofrendaron la fortuna y la vida misma. Arce y Morazán, los dos presidentes de la Federación Centroamericana, dieron todo por aquello en lo que creían, y jamás se escondieron detrás de sus tropas a las que guiaron en 1,000 hazañas. Igual fueron Barrios y Menéndez, que empuñaron el sable solo para defender la Constitución y contra los enemigos externos que acechaban a la patria. ¡Qué lejos han quedado aquellos tiempos! Los héroes, general, los verdaderos, no se reconocen como en las tiras cómicas por vestir trajes simpáticos de colores brillantes y con los calzoncillos chillantes por fuera, esos solo son muñecos de historieta por los que los espectadores pagan unos dólares para ver un cuento fantástico de Marvel en el cine. Los héroes de verdad ya no usarían guerreras de color rojo y dorado porque en la primera batalla genuina serían blanco fácil, ni botarían el dinero del pueblo en comprar aviones obsoletos solo para satisfacer el narcisismo maniático de un presidente que se pudrió por las ansias de poder y que hoy vive gritando como loco, sin que ya nadie le escuche, encerrado en alguna casa en Managua. Los héroes verdaderos, independientemente de su cercanía política, recordarían que como funcionarios tienen un deber ineludible y lo cumplirían aun cuando en ello les fuera la vida; y finalmente, si debieran continuar con libertad expresando sus puntos de vista, con el coraje debido renunciarían al cargo; y desde afuera, sin protección ni fuero, como quien esto escribe, hablaría y gritaría si le da la gana, pero no detrás de los tanques y de la metralla, sino con el pecho libre, enarbolando por escudo únicamente la bandera de la patria.