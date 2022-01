El gobierno convertido en depredador ambiental

La presión sobre la tierra, su explotación y urbanización es una realidad sobre la que se ha discutido poco en El Salvador. La depredación ambiental, el desordenado crecimiento de las ciudades y el cambio climático, todos factores que han aumentado la vulnerabilidad de la población, especialmente de la que vive en cinturones de pobreza y marginalidad, son suficientes razones para que desde la gestión pública se aborde la materia invitando a todos los sectores involucrados.

Es un lugar común decir que El Salvador lidiará progresivamente con los efectos del cambio climático. La volatilidad de la estación de lluvias y la sucesión de inesperados períodos de inundaciones y sequías se convierte en un ciclo en sí misma; es por eso que nuestro territorio aparece año tras año en el índice de riesgo global. Y el cambio climático no sólo profundiza el riesgo en el que viven decenas de miles de ciudadanos con cada fenómeno extremo que nos abate, sino que amenaza la producción agrícola y la diversidad de fauna y flora en la zona conocida como el Corredor Seco Centroamericano.

No hay ningún escepticismo al respecto de esta situación; las catástrofes naturales como resultado de esa vulnerabilidad se han cobrado suficientes vidas en El Salvador. La incertidumbre tiene que ver con por qué el gobierno de Bukele mantiene desinterés al respecto. Ya no se trata sólo de que el país no cuenta con política ambiental, sino de que ante la confluencia de los distintos intereses involucrados en la explotación y destrucción de los recursos naturales, el interés público pierde la mayoría de las veces.

El régimen, o no entiende lo delicado del marcado desequilibrio ambiental, o lo relativiza ante consideraciones de pobre calidad. Un ejemplo de actualidad es el del proyecto del estadio de fútbol que la República Popular de China construirá en los sectores aledaños a la reserva de El Espino, pero antes también lo fueron el pobre financiamiento para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la deficiente discusión del proyecto de Ley del Agua.

La opacidad con la que se procedió hasta llevar a término ese articulado sobre recursos hídricos es congruente con la decisión del presidente de negarse a firmar el Acuerdo de Escazú, iniciativa internacional que habría garantizado la participación pública en los procesos de toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente. Y todo lo relacionado con los permisos y estudios sobre el inmueble deportivo también apunta en esa dirección.

El perjuicio al Estado de derecho alcanzará nuevos niveles con ese proyecto: una nueva depredación de la zona en la que se origina el 50 por ciento de los mantos acuíferos que abastecen de agua San Salvador constituiría una amenaza a los derechos de millones de ciudadanos. ¿Se cuenta con garantías de que el interés de la sociedad se verá protegido frente a un proyecto del mismo gobierno, parte integral de su proyecto de acercamiento a China ante la crisis diplomática con Estados Unidos? Si para proteger el interés de todos los municipios que verían agravada la crisis de desabastecimiento de agua que sufren, el Estado debiera detener ese proyecto, hacer correcciones a la idea original o pedir garantías al país inversionista, ¿se cuenta con funcionarios independientes en esa materia en los órdenes ejecutivo y judicial? Las preguntas son retóricas.

Con la transformación del gobierno en depredador ambiental ya no por omisión sino por comisión, la inversión de relevancia del interés público respecto del privado queda instalado del modo más crudo posible.