El hambre aumentó drásticamente en América Latina

"El hambre aumentó más drásticamente que en cualquier otra región (del mundo) entre 2019 y 2020, llegando a 59.7 millones de personas, su punto más alto desde 2000" (30/nov/2021), después de un aumento del 30 % entre 2019 y 2020, según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Además, señala que es la región del mundo con el mayor retroceso en seguridad alimentaria, donde el hambre aumentó y golpeó a 13.8 millones de personas adicionales: esto equivale a un retroceso de 15 años.

Concurrentemente, las estadísticas sobre inseguridad alimentaria son perturbadoras: 4 de cada 10 personas de esta región, unos 267 millones de personas, enfrentaron una inseguridad alimentaria moderada o severa en 2020. Alrededor de 60 millones de personas adicionales cayeron en esta situación, un aumento equivalente a 9 %, comparado con otras regiones del mundo.

El Panorama Regional de Seguridad Alimentaria Nutricional 2021 identifica al hambre y la pobreza como dos factores que impiden el goce de derechos esenciales de las personas y lamenta que, en los últimos años, a causa de diversos factores y la irrupción del covid-19, el mundo se ha desviado del camino para lograr "la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición para el año 2030". Por esto, la FAO observa "un escenario sombrío de cara al futuro".

La FAO teme que, si no hay políticas públicas adecuadas, los países de la región no cumplirán las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS-2) "Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible", entre otros.

El Salvador no ha quedado al margen de esta dolorosa situación de la región. La FAO revela que 3 millones de salvadoreños enfrentaron una situación de inseguridad alimentaria: no tuvieron un "acceso regular a suficientes alimentos nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales", por no disponer de alimentos o por no tener suficientes recursos para obtenerlos.

Dada la entrega masiva de canastas de alimentos, la inseguridad alimentaria grave (personas sin alimentos o sin comer por un día), que fue de 13.8 %, fue 0.8 % menor respecto al periodo anterior, según datos de la FAO. No obstante, el promedio de salvadoreños que sufrieron subalimentación (consumo insuficiente de energía alimentaria) solo se redujo 0.1 punto y bajó a 8.5 %, afectando a unas 500 mil personas.

En el tercer Informe de país que dio a conocer el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia (oct/2021), previendo esta situación, se sugirió "establecer un Plan Nacional Contra la Pobreza y el Hambre".

Si bien un Plan de este tipo requiere mantener programas asistenciales, la mejor forma de solucionar estos problemas es mediante políticas públicas que incentiven la creación de empleos formales a un mayor ritmo. En los 8 primeros meses de 2021 el ISSS registra 1,840 nuevos emprendedores (empresas formales), que se suman a los importantes esfuerzos del sector privado, que ha logrado recuperar 38,381 puestos de trabajo en 2021: resultado esperanzador.

Conjugadamente, se sugiere seguir la recomendación de la FAO, de transformar los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles.

La situación requiere una respuesta rápida, porque ella puede llegar a ser un factor de descontento social muy severo.