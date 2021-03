El hijo de la "Chusita"

"Ella fue asesinada la noche del domingo 7 de julio de 1974 frente a la Iglesia El Calvario. Voy a contar lo que sé, trataré de unir piezas que me permitan construir un retrato de una mujer que he amado toda la vida sin haberle conocido completamente y de quien busco pistas 47 años después, para saber si de verdad existió", dijo el hombre de un poco más de 50 años, deseoso de construir su historia personal, al funcionario de un tribunal judicial.

"Era conocida como ‘Chus la miona’ por su descaro para orinarse donde quiera cuando andaba ‘con sus tragos’, obviando ese impúdico acto, era una mujer joven, trabajadora, valiente y muy decidida a la hora de enfrentarse a quién le ofendía, le faltaba el respeto a su madre u obraba injustamente contra alguien a quien apreciaba, comúnmente personas humildes", detalló el hombre y recalcó: "Eso me han dicho algunas de sus amigas de jerga y época". Ahora muchas de ellas convertidas en cristianas alejadas de los vicios, aclaró.

"Fue asentada como salvadoreña nacida en la ciudad de Santa Ana, en julio de 1951, con el nombre de Jesús Pineda. Sus padres Arnulfo Pineda y Domitila Nicia, albañil y comerciante respectivamente, eso lo he averiguado por mi cuenta yendo a la alcaldía de aquella ciudad que tiene el mote de heroica", dijo como restando importancia al dato histórico, dada su desesperación por saber más de la mujer que, según dicen, recibió 3 mortales puñaladas en su cuerpo.

"La noche de la tragedia, aseguran testigos oculares. que ella andaba tomada, cuando repente un joven de nombre Rolando, conocido como ‘el Puma’, sin mediar palabra se le acercó y atacó a ‘la Chus’ que, a pesar de su estado de embriaguez, opuso resistencia, pero con mucha desventaja que, si hubiera estado buena, quizá el muerto hubiera sido otro dicen quienes conocían sus habilidades para pelear", relató el hombre explicando al mismo tiempo: "El asesino acusaba a la ‘Chusita’ (como le decían de cariño) de haberle botado la venta a su mamá, aunque algunas amigas declararon que no había sido ella".

El asesino fue capturado, procesado judicialmente, encontrado culpable y condenado a prisión a la edad de un poco más de 20 años. Con el tiempo se convirtió en un, tristemente, connotado delincuente de altos calibres.

"He crecido como un hombre de bien, aunque como todos con mis errores y pecados. No soy perfecto. Pero a veces me asalta el pensamiento de la ‘Chusita’, a la que recuerdo cargando sus guineos para la venta y yo tomado de su delantal", le dijo al funcionario que se sintió asombrado cuando este le resaltó: "Ese es el único recuerdo que tengo de mi madre que solo tenía 23 años cuando le quitaron la vida y yo un niño de 6 años, el que había parido a sus 17 años".

"Mis abuelos, el albañil y la comerciante del mercado, me criaron bien, aunque con muchas carencias, pero he salido adelante. He sido un hombre que ha pasado por tormentas, huracanes y temporales, pero he sabido sortear toda clase de problemas y ¿sabe qué? Todo de la mano del Señor, no tengo rencor, pero quiero construir la historia. ¿Cómo hago para obtener el expediente del proceso?", concluyó su casi monólogo frente al funcionario judicial.

La vida puede ser dura con algunas personas. Imaginemos a cientos de niños y niñas que crecerán sin un papá o mamá producto de la violencia que ha puesto de rodillas al país. ¿Qué hacer para que la memoria personal y colectiva no se pierda? Y, a pesar de ser un pueblo que olvida rápido, la familia y, en particular, la gente no lo haga.

Si no aprendemos del pasado, las bendiciones de Dios seguirán yéndose por la cañería de la desidia y del olvido. Dios reconstruye nuestras vidas y las de aquellas personas que ahora intentamos amar. Nos da nuevas oportunidades para seguir adelante, cualesquiera que sean circunstancia que cambian repentinamente nuestras vidas. Como las que cambiaron el destino del hijo de la ‘Chusita’ que, gracias a Dios, a una vendedora del mercado y a un albañil, estudió para ser periodista y escribir orgullosamente estas líneas sobre su amada "Mamá Chus".