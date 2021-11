Audio

El humo de las drogas y las cortinas del gobierno

Es claro que España y los Estados Unidos, a alguien le ha dado un duro golpe, al retener cargamentos de cocaína que se transportaban desde El Salvador; y es claro además, que la gente ha empezado a sospechar que el famoso plan de control territorial que anunciaba bukele como uno de sus muy pocos éxitos también es una farsa y las maras controlan la casi totalidad del territorio salvadoreño. O eso, o en el mismísimo gobierno hay narcotraficantes que pretenden beneficiarse de la compraventa de la droga.

En los últimos meses, desde que el mentiroso presidente ha desgobernado al país, han ocurrido incidentes, cuando menos curiosos, como la "compra" de comida que se hizo en Sinaloa para proporcionar dizque ayuda, durante la pandemia; pero declarando reservados todos los gastos que se hubieran hecho en ese período, de tal forma que ni los pocos organismos contralores que había, ni la prensa independiente, pudieran investigar nada, sin chocar con un muro de silencio y hermetismo.

Y si se supo el origen de los famosos alimentos, fue porque se descubrió un cargamento de esa comida enlatada, allá en el norte de la querida República Mexicana, en la tierra de uno de los cárteles más peligrosos del planeta.

En otro tiempo, la captura de drogas era frecuente cuando esta pasaba por el territorio salvadoreño, pero desde que el bocón de bukele está en el Poder, los decomisos habían disminuido sustancialmente, hasta que la DEA empezó a patrullar con más ahínco y se hicieron un par de capturas siempre en altamar, aduciendo que sería luego destruida; sin que nadie haya podido constatar si esto ocurrió, porque, oh coincidencia, de nuevo la censura a la prensa y a todos no se hizo esperar; y la flamante Asamblea sirviente del Ejecutivo (o mejor dicho de su cabecilla) se ha pasado estos 6 meses entre aprobar más endeudamiento; y hacer leyes para ocultar el origen de los fondos del gobierno, como la inconsulta y ampliamente impopular adopción del bitcóin, criptomoneda famosa por no ser rastreable.

Y entonces, después de que en sus ratos de lucidez el aprendiz de dictador había alabado las buenas relaciones con los Estados Unidos y condecorado a la embajadora Manes, como gran amiga de El Salvador; hoy, trasnochado y quien sabe con qué sustancias dentro, ha tuiteado hasta el cansancio insultando a la nación del norte y a sus representantes; colocando a algunos de sus muchos esbirros, ya señalados en la lista Engel por corruptos redomados, para que digan cualquier idiotez en su contra.

Pero hoy, pareciera que la cosa arde en Casa presidencial y en sus oficinas en lo que otrora fueron los independientes Órganos judicial y legislativo, y la visceralidad de los tuits de los troles y empleados de bukele contra los Estados Unidos y España se ha encendido y es escandalosa (inclusive hay quien asegure que el mismo zar manda varios y luego los borra) después de que detuvieron un cargamento de 700 kg de cocaína, que salieron desde El Salvador y pasaron por CEPA, sin ningún problema; por eso es necesario hablar cualquier estupidez sobre que alguien está queriendo fracturar a los corruptos y fraccionar a Nuevas Ideas; y por eso, para estos mañosos es necesario desviar la atención de la población, que se ha empezado a hacer demasiadas preguntas.

Hoy, los mercenarios venezolanos que dirigen al hombrecito enjuto y acomplejado le habrán sugerido que desvíe la atención de la gente y ya que don... bukele se mira como emperador de Centroamérica; lo mejor que se le habrá ocurrido a la señora Hanna, después del hospital para chuchos, es que hablen de la supuesta traición de sus sirvientes; y que el tirano, que carece de cordura, educación e inteligencia, se imagine y diga en público (puesto que es su delirio) que la nuestra será la más grande economía del planeta... ¡qué digo del planeta, del Sistema Solar y de las estrellas aledañas!... ¡qué digo de la galaxia, del Universo entero, del infinito y más allá!

Pero no cuentan con que el Pueblo está despertando y ya no pueden engañarlo fácilmente. Es triste, pero sabemos que las maras controlan al país, que todo está más caro y que cada vez alcanza menos; pero sobre todo, estos olvidan, que Dios nos acompaña.