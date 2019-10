El "huracán bolivariano", ¿amenaza para la seguridad nacional de los EUA?

El dinero del petróleo financió por años la instalación del régimen chavista-bolivariano, a Cuba y a los regímenes amigos del Foro de Sao Paulo para lograr la mesiánica visión de una República Bolivariana en la mente desquiciada de Chávez y sus acólitos. Observadores cercanos al proceso afirman que para Fidel Castro y la cúpula de su régimen, era solo expansionismo y fuente de ingresos para una isla que no produce nada y debe ser subsidiada para vivir, aunque los grandes ingresos han sido para sus dirigentes. Las fortunas que dejaron los difuntos Castro y Chávez son de las más grandes del mundo.

El dinero del petróleo se terminó cuando paulatinamente por incapacidad destruyeron la capacidad de extracción de las segundas reservas petroleras del mundo. Sin embargo, continuó habiendo dinero para mantener el régimen dictatorial represivo en Venezuela, para mantener a los miles de cubanos que manejan Venezuela y para financiar, en menor escala que antes, una suerte de revolución bolivariana, trabajando en sedición en varios países latinoamericanos, la explosión social violenta en Chile refleja en buena parte el trabajo de adoctrinamiento y odio que estaba subyacente y explotó inesperadamente, con una furia brutal.

De dónde sale el dinero entonces, del narcotráfico. Se ha sabido por años que se exporta a los mercados pudientes más droga que de Colombia estiman algunos, de los puertos y aeropuertos venezolanos con la participación de las altas autoridades, algunos de ellos en la lista de los mayores narcotraficantes que publica la agencia correspondiente de los EUA. El narcotráfico por lo que se ve paga gran parte de la sedición política inspirada por el Foro de Sao Paulo en América Latina.

¿Es eso una amenaza a la seguridad de los EUA? Pareciera que sí. Para su seguridad necesitan una región vecina de países estables, democráticos, lejos de los radicales que los odian.

Si no es suficiente para legalizar la droga en EUA el sendero de sangre que el narcotráfico genera en la ruta desde Suramérica hasta sus fronteras, y el crimen que dentro de su territorio genera ese rubro maldito, si no lo es, su Seguridad Nacional, que es lo que más aprecian, corre peligro, quizá eso los lleve a considerar esa solución que ha estado planteada por años, pero convenientemente la dejan pasar.

EUA ha fallado en el combate al narcotráfico atacando la fuente de producción, cerraban operaciones en Colombia, aparecían otras en otro lado, en Ecuador, Bolivia y la Amazonia. No era esa la solución.

Pasaron a tratar de combatir el narcotráfico en las rutas de distribución, por tierra, mar y aire. Tampoco han tenido éxito. Cada cierto tiempo se capturan alijos de cocaína por sumas millonarias, solo es una pequeña parte de la enorme oferta disponible, no tiene gran impacto, quizá sube el precio de la droga por unos días en las calles de Nueva York. Cada cierto tiempo capturan o matan a un gran capo, Pablo Escobar y "el Chapo" Guzmán los más publicitados, pero nada cambia, alguien más de su organización o de la competencia toma su lugar y la industria sigue incólume, sin desplomarse.

Amigos de los Estados Unidos, el narcotráfico amenaza su seguridad nacional, no lo desmontarán con las políticas que ya han demostrado que no funcionan, no se pueden obtener resultados diferentes haciendo lo mismo.

Es hora de que consideren en serio y lo eleven a un debate efectivo, ante el "clear and presente danger" y de la manera más eficiente que puedan, encamínense a legalizar la droga para terminar con ese flagelo.