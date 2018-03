El impacto digital en los medios de comunicación

El universo digital no es una réplica del mundo “offline”, tiene sus propias reglas y otorga al usuario más poder, por lo que cualquier empresa o industria que se proponga esta transformación lo deberá hacer conforme a esas normas, de no hacerlo, el precio a pagar será muy alto.

Los medios de comunicación deben asumir nuevos modelos de negocios que se sustenten en el “proceso de digitalización”, si quieren competir con éxito. Se ha producido una crisis estructural en el sector de medios y publicidad, que ha generado la transformación profunda del mercado.

El gran reto es crear nuevos modelos de negocios que se sustenten en un proceso hacia la digitalización. Encontrar modelos que no solo sustituyan lo que ha sido la publicidad tradicional por digital, sino también modelos de crecimiento.

Es una tarea difícil, pues los contenidos en medios digitales son en su mayoría gratuitos y la publicidad en internet está en clarísimo aumento.

En El Salvador las recién pasadas elecciones municipales y legislativas, fueron un escenario ideal y una gran oportunidad para que los medios de comunicación pusieran a prueba sus nuevas tecnologías, y con un evento de ese nivel pudieran medir sus resultados y el manejo de la información en plataformas digitales, ya que su consumo es a escala mundial.

Son miles de salvadoreños alrededor del mundo ansiosos de conocer en detalle todo lo que sucede en su país.

La era digital, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad. El avance tecnológico, la competencia dentro del segmento de contenidos de entretenimiento, noticias y los nuevos canales de consumo como los dispositivos móviles, abren una ventana de oportunidades para diversas televisoras nacionales que le están apostando oportunamente a plataformas móviles para captar audiencia, llegar a más público y aprovechar la demanda de datos y aplicaciones para consumo.

¿Aplicaciones para consumo? ¡Por supuesto! Es importante desarrollar contenido digital, aplicaciones descargables para celulares, incluso videojuegos.

Por ejemplo, en México el experimento ha dado muchos frutos. Televisa Interactive Media cuenta con una división de aplicaciones para smartphones llamada Televisa Mobile, que es responsable del desarrollo de más de 8 aplicaciones de contenido móvil en nueve sistemas operativos con ¡más de 22 millones de descargas!

La tendencia global es a la segmentación de los mercados y generar contenidos muy específicos. Un contenido más generalizado es un modelo que en televisión abierta tuvo éxito en su época.

A diferencia de la televisión abierta, en internet es posible hipersegmentar el público. Por ejemplo, la aplicación Canal 5 proporciona al usuario digital una manera distinta de ver las series y películas, considerando cinco perfiles para el tipo de consumidor: geek, hípster, realeza, rudo y trendy.

La pregunta no es ¿me va a afectar a mí la disrupción?, la pregunta correcta es ¿cuándo me va a pasar y con qué tecnología? Lo digital combina tecnologías sin límites y no cambia lo que hacemos, sino lo que somos. Es un nuevo modelo económico que prioriza el verbo optimizar por encima del de crecer.

La transformación digital no es una revolución tecnológica, es cuánto nos sucede a las personas a través de esa tecnología.