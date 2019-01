El imperativo, cambiar para progresar

La vida y la historia nos enseña que hay cambios para progresar y cambios para retroceder, y que el rechazo acumulado a las principales fuerzas políticas que han conducido la nación por dos décadas, si bien explica y justifica el sentimiento de hartazgo, no es suficiente para justificar un cambio que conduciría a una situación mucho peor de la que nos encontramos, a un cambio para retroceder. En estas condiciones, los pueblos se equivocan más fácilmente, y esta posibilidad es, precisamente, la amenaza que confronta El Salvador en las próximas elecciones presidenciales.

Para quienes en las últimas dos décadas, privada y públicamente, hemos sido críticos de ARENA y del FMLN como gobiernos y como oposición, no nos extraña lo que sucedió finalmente, recogido en el informe 2018 de Latinobarómetro: Hay tres países donde la percepción de progreso no alcanza el 10 %. Venezuela (6 %), Brasil (6 %) y El Salvador (9 %). Después de Argentina con el 33 %, El Salvador tiene la menor expectativa económica futura con el 34 %, y junto con Guatemala con el 26 %, somos el país con el menor apoyo a la democracia, pero con una diferencia, lideramos con 54 % los países a quienes sus ciudadanos les da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, seguido lejanamente por Honduras y Brasil con 41 %. Con el 86 % junto a Venezuela, El Salvador es el país que su gente considera que está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, solo después de Brasil, México y Paraguay. Somos, además, el que menos confía en el poder judicial (14 %) en los partidos políticos (8 %) y en el organismo electoral (6 %), y el penúltimo en el parlamento (10 %).

En estas circunstancias, las condiciones estaban dadas para el surgimiento del "vengador" como en otros países que ya padecieron del mismo, con pueblos hastiados de sus gobiernos y de sus políticos, que habiendo estado en situación de sumisión y sobrevivencia, sienten que han acumulado recursos para asumir su propio poder, intentando desbancar a "los mismos de siempre". En este caso se trata de alguien de la nueva generación, con asesoría estratégica desde hace 6 años, con considerables atributos comunicacionales y sentido de la oportunidad que le permitieron capitalizar a su favor el hartazgo con el sistema.

Sin formación académica, con un círculo íntimo de personas muy cuestionadas, con una gestión de dos gobiernos municipales con serios señalamientos de falta de transparencia y flagrante corrupción, con comportamientos confrontativos y autoritarios, repleto de ideas y promesas vacías, y con un enorme ego y obsesión por el poder, hay razones para dudar de la idoneidad de semejante "salvador de la patria".

Pero el país donde sería presidente es muy pequeño y emproblemado; con limitados recursos, gran subempleo y poca capacidad de crear empleos decentes; sin ahorros ni reservas, con enormes déficits y deudas sociales, privadas y públicas, y con bajas calificaciones de riesgo que aumentaron los intereses; con una de las peores situaciones de seguridad y una institucionalidad democrática que intenta fortalecer, con vecinos que la retroceden aceleradamente, mientras la distancia con las naciones que progresan crece permanentemente.

Contrariamente a lo que muchos puedan pensar, el candidato de ARENA tendría más autonomía de su partido por ser de sus grandes financistas y dueños, no uno de sus empleados; y tendría más autonomía de otros grupos del gran capital que poco o nada aportaron al financiamiento de su campaña. Su pensamiento es más moderno, centrista y moderado que los candidatos areneros tradicionales. Un "liberal-social" que se alió con los conservadores para ganar la candidatura.

El candidato del FMLN tiene más formación, experiencia política y de gobierno, y más mundo, con una imagen más moderna, democrática y progresista que la de los líderes de su partido, de quienes dispone de limitada autonomía. Un "social-demócrata" sobreviviente de los comunistas que controlan su partido.

Podemos tener dudas justificadas con ambos, pero también certezas porque conocen la fragilidad e incertidumbre que padecemos, y cuentan con equipos profesionales con mayores probabilidades de sacarnos de los cuidados intensivos en que nos encontramos y sentar las bases de mejores derroteros. Con el tercero en disputa habría cambios, pero de los que nos llevarían a retroceder, no a progresar.

El país no puede darse el lujo de retroceder, administrando la pobreza, la escasez y la inseguridad, prolongando la confrontación y la corrupción. Más que un desafío, es un imperativo, cambiar para progresar.