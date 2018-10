Es un indicador que determina el poder adquisitivo de una economía expresada en dólares americanos. Mide el costo de la vida. El Big Mac (Big Mac Index) es un índice publicado por la revista The Economist, a partir de 1986, y es elaborado a partir de una investigación no científica, que permite comparar el poder adquisitivo de distintos países donde se vende la hamburguesa Big Mac.

Basa su sistema en la teoría de que "un dólar debe comprar la misma cantidad de bienes o servicios en todos los países". En el índice de julio de 2018, una Big Mac en Suiza muestra un precio de US$6.54, por encima de US$5.51 reflejado en EUA, lo cual significa que el franco suizo está sobre valorado por encima del 19 % con respecto al dólar americano. Honduras, ocupa el puesto 22 en el índice de julio 2018, arroja un precio de $3.54, lo que significa que el Lempira está subvalorado en 39 %.

El Salvador no aparece en el índice Big Mac. Egipto está en la última posición, con un precio de US$1.75. Nuestro país, junto con Nicaragua, Bolivia, Honduras y Haití, de acuerdo con el Banco Mundial, se encuentra en el extremo inferior de ingresos per cápita ($3,768.71, según última estimación), mientras que Suiza tiene un Ingreso per cápita de US$80.560.

Es curioso que el precio de una Big Mac en El Salvador no aparezca en el ranking ($3.50). El índice Big Mac pretende establecer si el tipo de cambio de las monedas de diversos países en el mundo se encuentran en el nivel correcto con respecto al dólar americano (por ser de circulación mundial).

El cálculo del índice se hace a partir de comparar el precio de un único bien, entre dos países, para establecer qué tanto los tipos de cambio de moneda se equiparán al definido por el precio, en este caso de una hamburguesa. La comparación se basa en el último tipo, oficial, de cambio por US$1. Se seleccionó la Big Mac porque está disponible en casi cualquier país del mundo y se produce en un mismo tamaño, contenido y calidad (estandarizada teóricamente). Todo precio por encima del valor de la hamburguesa en EUA. significa que el tipo de cambio está sobrevalorado y, Suiza y Suecia lo están.

El índice Big Mac es muy útil para los inversionistas, ya que obtienen una valoración del poder adquisitivo en los diferentes mercados en los cuales hay interés de invertir. También, en Inglaterra, utilizan el índice para calcular el número de horas que un trabajador debe laborar para ganar lo suficiente para comprar una Big Mac. Una de las principales utilidades que tiene el índice es que permite una mejor comparación entre la inflación en el consumidor y la tasa de cambio, como el caso de Argentina que demuestra estar varios puntos por encima de los datos oficiales.

De esa manera un inversionista tiene un dato más acertado al momento de valuar sus inversiones en bonos, por ejemplo. Hay otros métodos para estimar la paridad del poder adquisitivo entre países, de tal manera que se comparan los precios de diversos bienes que componen una canasta de consumo. El Big Mac, en este caso, sustituye a los otros productos para medir la productividad de una economía y el costo de vida. No es perfecto pero vigente desde 1986.