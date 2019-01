El inicio de un nuevo año es la mejor oportunidad para limpiar armarios mentales y sacudir escorias psíquicas acumuladas

Limpiar implica depurar, y depurar implica liberar. Esa trilogía de labores es la que debemos movilizar en función de sanearnos desde lo más profundo hasta lo más superficial. Que los armarios mentales queden liberados y que toda escoria emocional pase a la basura.

Todo ser humano es un convivio de vivencias de la más variada índole. Las condiciones psíquicas propias son la fuerza gestora original de cada destino. Pero entran también en juego las condiciones familiares, ambientales, educativas y sociales en general. En definitiva, nadie puede escapar a su flujo de experiencias, ya que ellas son las fuentes motoras más determinantes del quehacer propio, en todos los ámbitos del tránsito vital. Si esas experiencias están debidamente concienciadas y organizadas, la vida puede dar todo lo que tiene; pero si dichas experiencias son regueros dispersos, la hoja de ruta deja de funcionar. Tendríamos que tenerlo todos muy en cuenta para no desperdiciar la vida, que es lo más valioso con que contamos.

2018 fue un año lleno de desafíos y de turbulencias de todo tipo. Esto no es excepcional en sí, pero en esta ocasión se sintió con más fuerza porque las condiciones políticas se pusieron en vilo y los apremios socioeconómicos tomaron más impulso. En lo político, y de cara a unas elecciones cruciales, la crisis del esquema tradicional está haciendo de las suyas; en lo socioeconómico, la escasez crónica de oportunidades motivadoras constriñe la funcionalidad del sistema. Eso nos pone a los salvadoreños en persona a merced de las más variadas contingencias, lo cual exige trabajos de depuración personal intensivos y consistentes.

Cada uno de nosotros, sin distinción de ninguna índole, tendría que aprovechar el inicio del año para ponerse ante el espejo de la particular realidad. Y ya ahí, ver la imagen y la contraimagen, y emprender de inmediato la tarea de limpieza que ambas requieren siempre. Limpiar implica depurar, y depurar implica liberar. Esa trilogía de labores es la que debemos movilizar en función de sanearnos desde lo más profundo hasta lo más superficial. Que los armarios mentales queden liberados y que toda escoria emocional pase a la basura.

2019 está ya en nuestras conciencias, en nuestras casas, en nuestros espacios laborales, en nuestros senderos sociales, y, en síntesis, en nuestras vidas. Es simplemente un tramo más en el recorrido, que nadie sabe cuánto va a durarle a cada quien, y ese es uno de los enigmas claves para desplegar y gozar la vida hasta el último instante. Liberémonos sistemáticamente de las ataduras, cualesquiera fueren sus orígenes y sus justificaciones. Hay que volar a plenitud.

Hace muchos, muchos años, escuché una frase que se me quedó grabada en la conciencia y en el subconsciente: "El que no sueña, no despierta". ¿Quién lo dijo con la suficiente cercanía para que yo lo oyera? De seguro un desconocido que pasaba a mi lado allá por las cercanías del antiguo Campo de Marte. Lo cierto es que aquella frase me envolvió como un halo de inspiración.

Estoy aquí, emprendiendo 2019 con la ilusión de que será un año fecundo. De seguro traerá adversidades pero también revelaciones. Hay que pedirles a las fuerzas superiores, independientemente del nombre que se les dé, que nos guíen desde nuestro interior.

Hoy, lunes 7 de enero, tenemos ante nosotros una ventana abierta, con una gran cantidad de caminos a la vista. Y en el cielo enerino la luz veraniega es la mejor hada madrina.

Ayer vinieron los Reyes Magos desde la lejanía de la memoria. Gracias por sus presentes.