El legado de Luisa Fernanda

Podría decir que Luisa Fernanda Galeano fue una mujer libre, determinada, empresaria, artista, perseverante y con un gusto exquisito por la moda. Sin embargo, este Día Internacional de la Mujer quiero destacar su legado, porque se atrevió a romper esquemas, y con su trabajo, facilitó transformaciones que, sin duda, servirán de inspiración a las mujeres que ahora se preguntan, o pronto se preguntarán, por qué es importante tener un proyecto de vida y de país.

La primera vez que la vi estaba detrás del mostrador de su tienda de moda sostenible, Secona, lucía elegante, con su ropa impecable y de fondo sonaba "Mala Mía" de Maluma. Había llegado a comprar un cinturón vintage, pero salí enamorada del concepto de la tienda, de su sonrisa franca y de su energía positiva. De inmediato me convertí en su clienta.

Cuando mi madre murió llegaba a menudo a medirme ropa porque me abstraía del dolor. Era una terapia que me hacía bien en esos días de extravío que estaba viviendo. Empezamos a quedar para comer juntas, me contó que tenía dos hijas, un nieto al que amaba con locura y un esposo "maravilloso" que creía en su talento y en sus aspiraciones y la impulsaba a lograr sus metas.

Pero su vida no siempre fue la de una empresaria exitosa. Antes de ser esa mujer fuerte, directa y segura de sí misma se había reinventado muchas veces: trabajó como ejecutiva de banco, productora de anuncios publicitarios, bar tender, jefa de servicio al cliente y reclutadora de personal para empresas.

En FORZA, la primera empresa que fundó en 2008, se dedicó a reclutar y seleccionar talentos profesionales para el mercado laboral. Quería cambiar de manera positiva la vida de las personas, "sentir que fuiste parte de ese éxito. Ese es el anhelo de todo buen Headhunter", afirmaba.

Durante una crisis económica en la que varias empresas multinacionales hicieron recortes de personal y algunas cerraron operaciones, Luisa escribió que el desempleo de tantas personas competentes la había afectado profundamente.

"Dejé de comer, no dormía, fumaba más de la cuenta, no quería salir de la casa, cuando dormía soñaba pesadillas de fatalismos sociales y económicos... y tomé la decisión de hacer algo que pusiera mi mente en silencio: me dediqué a coser, bordar, probar, cambiar cosas, trabajar cuero y crear". En ese momento, esa fue su medicina contra la depresión y la ansiedad.

Después de repetir lo que hizo su abuelita Hilda toda la vida en la máquina de coser, se fue de viaje en motocicleta con su esposo por América del Sur y los estampados de los güipiles que usaban las indígenas de esa región complementó su inspiración por la moda sostenible. Así nació Secona, esa tienda cosmopolita donde me ausentaba de mi duelo por la ausencia de mi madre.

Para Luisa cada prenda tenía una historia, era como un poema de amor: "en ellas han llorado, han reído, han tenido el mejor día de su vida, vieron nacer un hijo, un nieto o simplemente prendas de alguien que ha luchado por tenerlas". Era su contribución con la moda y el medio ambiente.

La última vez que compartimos, había convocado a una marcha en sus redes sociales y caminamos juntas con nuestros carteles hasta el Árbol de la Paz en protesta por la pérdida de los espacios democráticos que vive el país. Ella ya lo había hecho en 2015, marchó sola en el redondel Masferrer con un cartel que decía: "¡Hartos de sobrevivir. Queremos vivir!"

Si ahora me preguntaran ¿qué es la vida? Respondería que es justo lo que hizo Luisa Fernanda mientras estuvo entre nosotros: construir una familia sólida, tener el poder de hacer magia con una máquina de coser y con sus manos, bailar, sonreír, ser honesta, salir a la calle para cuestionar al gobierno de turno y amar profundamente.

De su legado me quedo con el derecho a tener una voz propia y su convicción "que uno vale por lo que piensa y por lo que hace, y no por el estatus social o económico". Luisa chula te haré caso y prometo conservar mi sencillez como uno de mis patrimonios más preciados.

P. D.: Este texto va dedicado a la valentía de sus hijas María Julia y Fernanda Mia que decidieron continuar con su legado; a su esposo, Mario; y a su nieto, José Mauricio.