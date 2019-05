Termina el segundo periodo presidencial del FMLN, diez años a cargo del Ejecutivo. El primer quinquenio con Mauricio Funes que ganó por 70 mil votos de un total de 2.6 MM votos válidos, margen apretado, pero no se habló mucho de fraude; el segundo de Salvador Sánchez Cerén tuvo una ventaja de poco más de 6 mil votos, menos del 1 % con un total de cerca de 3 millones de votos válidos, diferencia pírrica. En esta sí hubo muchos señalamientos de fraudes menores, anulación sistemática de una o dos papeletas en las urnas por cuidanderos del FMLN, muchas urnas dudosas que la CSJ decidió que no se abrieran, muchos sostienen que el gane fue legal pero no legítimo.

Independiente de las pequeñas y grandes irregularidades que pudo haber en ambas elecciones los Gobiernos del Frente constituyeron la necesaria alternancia en el poder en su primera fase para consolidar nuestra naciente democracia, tenían que ganar tarde o temprano. Idealmente hubiera sido en el periodo de Héctor Silva con un Frente más socialdemócrata y un ARENA con solo dos periodos de Gobierno más temeroso del escrutinio ciudadano.

No pretendo analizar el legado del FMLN en 600 palabras, me limitaré a grandes temas de su paso por el Ejecutivo. Antes es importante mencionar que durante los cuatro Gobiernos de ARENA, el FMLN fue una oposición durísima, obstaculizó cuanto pudo el accionar de esos Gobiernos y desafortunadamente para el país mantuvo el discurso divisivo de diferencias de clases y odio, como una continuación de la guerra que no ganaron en la lucha armada, persiguiendo el mismo objetivo con los instrumentos que da la democracia.

El señalamiento más grueso es la corrupción a gran escala desde la Presidencia de la República, el innombrable Funes desafortunadamente con asesoría del político que más daño ha hecho al país, Tony Saca, saqueó las arcas de Estado, se señala en más de 300 millones de dólares de la partida secreta únicamente, es difícil pensar que los funcionarios cercanos, vicepresidente, ministro de Hacienda, secretario privado y otros funcionarios no se dieran cuenta y no arroparan su actuar.

La corrupción y el saqueo no se limitó a la partida secreta, hubo otras fuentes escandalosas, CEL-LAGEO, uno de los grandes temas, le hizo la guerra al inversionista extranjero ENEL, hasta sacarla del juego y posteriormente pagar una multimillonaria indemnización por arbitraje, alegando sandeces como la soberanía nacional, los italianos no podían llevarse el vapor del país, solo hacían generar electricidad eficientemente. Las acciones de CEL en LAGEO fueron trasladadas a INE, una sociedad anónima que escapa teóricamente a la supervisión de la Corte de Cuentas, manejando dineros públicos sin fiscalización adecuada, insólito.

Siempre en el sector eléctrico, el escandaloso caso de El Chaparral, una pequeña generadora que debía producir 67 Megavatios y al costo del mercado de aproximadamente 2 millones de dólares por MW, debería de haber costado cerca de $135 millones. Ahora estamos en $400 millones después de abandonos, demandas, indemnizaciones corruptas. Está por aclararse cuánto se ha robado y a dónde fue a parar, la fiscalía prepara casos.

Cierre del capítulo Funes, permanentes mentiras, discurso confrontativo y de odio, una vida ostentosa en CAPRES y en su vida privada, lujos, licor, mujeres, vehículos rápidos (Masferrari) son el recuerdo más vívido que deja.

Vergüenza para FMLN facilitar salida y obtenerle asilo político en Nicaragua.

La protección de sus corruptos le ha costado muchísimos votos al FMLN.

Continuará...