El legado del presidente Obama ¿el racismo?

La verdad, una tragedia para la humanidad, es que la sociedad excluyente, aquella que insiste en la creación de estereotipos mediante la generalización, aquella que insiste en clasificar, categorizar y perfilar negativamente al ser humano, en valorarlo según sus pertenencias materiales, su etnia o raza, esa perversa sociedad que insiste en lealtades ideológicas y que excluye a todos aquellos que no conforman con el “estándar”, nunca desapareció. En su mejor momento la sociedad excluyente se esconde, haciéndonos creer que hemos avanzado, pero en su oportuno momento, a beneficio propio, siempre saca su horrible y monstruosa cabeza para beneficiar a los pocos a expensas de la mayoría, la clase trabajadora.El racismo es la peor expresión de las sociedades excluyentes, desde la discriminación moderna hasta la esclavitud, y si de algo podemos culpar al presidente Obama es por el no haber dedicado el esfuerzo apropiado en favor de los grupos minoritarios en los primeros años de su gestión; este es un tema que necesita atención constante, el ser humano es necio, no quiere aceptar que debajo de la piel el esqueleto es el mismo. Sin embargo, vale notar que Estados Unidos es un ejemplo a seguir en términos de los esfuerzos y resultados en el combate contra la sociedad excluyente, evidenciado por su presidente Obama: negro, hijo de musulmán, de matrimonio racial mixto, producto de un barrio pobre de Chicago, ¿se imagina, mi estimado lector? ¿Un presidente palestino en Israel? ¿Un chiita en Arabia Saudí? ¿Un indígena en Argentina? ¿Un negro en Brasil? ¡Claro que no! Cito a Benedita da Silva, congresista brasileña, “en un país donde el 56 % son negros, de los 599 diputados solo 7 son negros” en los gabinetes de Dilma y de Temer no hay un tan solo negro.Los resultados en otros países en el combate contra la sociedad excluyente dejan mucho pero mucho que desear, ¿y nuestro querido El Salvador? Desafortunadamente somos una sociedad fragmentada hasta el vicio, nos fragmentamos ya por “hobby”, es algo así como un pasatiempo nacional, desde lo superfluo (barcelonista, madridista) hasta las realezas de las clases sociales. ¿Qué excluyente somos?Veamos un clasificado de hace unos meses: Se necesita profesor de Escuela Superior con escalafón, graduado universitario, preferiblemente con Maestría, masculino, no mayor de 35 años, cristiano, con tendencias como vino al mundo, de buena presentación. Masculino, discriminación de género; no mayor de 35 años, discriminación por razón de edad; cristiano, discriminación por afiliación religiosa; tendencias como vino al mundo, discriminación contra la comunidad gay; de buena presentación, esto significa, y cito “entre menos rasgos indígenas mejor”. Este clasificado hubiera generado, en Estados Unidos, una innumerable cantidad de demandas contra la empresa.Ciudad Mujer es un monumento a nuestra excluyente sociedad, porque si no fuéramos excluyentes ¿qué necesidad habría de proteger y servir a un grupo específico de la población? ¡Ah! Y nuestra clase política, con sus eslóganes y cancioncitas, expertos en dividirnos, en hacernos creer que sus propósitos de aferramiento al poder son congruentes con los nuestros, con nuestro futuro, con nuestra prosperidad, a decir verdad, la mejor gobernanza a la que podemos aspirar, y prosperar, es “entre menos gobierno... mejor”.