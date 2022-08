El legado dudoso de Fauci

El Dr. Anthony Fauci, una de las figuras más influyentes en la pandemia del covid-19, anunció que renunciará en diciembre como líder de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, lo que ha constituido una gran noticia nacional e internacionalmente. El hecho que su renuncia haya despertado tanta atención sugiere que su paso por la institución ha tenido serios problemas. Fauci se convirtió en el símbolo de la ley impuesta por los expertos, que aplicó los cierres y cuarentenas en Estados Unidos, sin admitir ningún debate científico sobre el covid.

Fauci dirigió el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas desde 1984 y sus investigaciones y contribuciones son impresionantes. Se volvió conocido al público desde los primeros años de la epidemia de VIH/sida y su Agencia fue un soporte tempranero para las tecnologías ARNm que sirvieron de plataforma para dos vacunas anti covid, esta tecnología no inyecta un virus muerto o atenuado, sino un ARNm creado en un laboratorio para enseñar a nuestras células a producir una proteína, o tan solo una porción de una proteína, que desencadena la respuesta inmunitaria de nuestros organismos. Esta respuesta inmunitaria, que genera anticuerpos, es lo que nos ayuda a protegernos y evitar enfermarnos a causa de ese microbio a futuro.

Sin embargo, su mayor legado será, para bien o para mal, el rostro público del gobierno durante la pandemia del covid. Su autoridad de opinión ganó adeptos en las primeras semanas del covid, cuando todos estaban desconcertados; dijo: "En 15 días se moderará el contagio" en marzo de 2020 y la administración Trump adoptó el refrán como propio. Las dos semanas se convirtieron en dos años y aunque la incertidumbre no fue culpa suya, el hacer creer eso como ley sí lo fue.

Él y un grupo de expertos en salud pública usaron su autoridad para cabildear cierres masivos de la economía, que hoy sabemos hicieron más daño de lo que deberían. También cabildeó para hacer mandatorios el uso de mascarillas y vacunas, que protegieron menos de lo que él predicaba. Su gran influencia se debió en parte a la aceptación de la prensa y de élites que atacaban a los disidentes.

Un ejemplo duro, Fauci rehusó solo considerar que el coronavirus se originó en un laboratorio en Wuhan, China, probablemente porque su Instituto proporcionó fondos a través de una ONG para una investigación en el laboratorio de Wuhan. Él lo negó, pero su postura de negarse a siquiera considerar que el virus comenzó en Wuhan lo hizo verse más como un político que como un científico.

Él y su gente desacreditaron y ensuciaron la reputación de científicos que exigían debate y se oponían a la política de cierre de la economía y abogaban por protección focalizada a los adultos mayores y aquellos en alto riesgo. Más tarde se han encontrado emails de Fauci y los suyos trabajando al gobierno para que desechara esa alternativa, así que nunca hubo un verdadero debate público sobre el tema. "Es necesario actuar rápida y devastadoramente para eliminar el tema", escribió a Fauci el director de su Instituto. Su actitud de evitar el debate y desacreditar a los disidentes disminuyó la capacidad de respuesta del gobierno frente a la pandemia.

Fauci dijo: "Es fácil criticar la ciencia pero es peligroso y yo represento la ciencia". Esto resume la especie de culto a la salud pública. El público debe dejar que unos cuantos hombres y mujeres poderosos definan la ciencia correcta y luego impongan sus políticas preferidas al país.

El costo de ese pensamiento ha sido severo y no solamente en lo económico, ahora se sabe que a los estados que cerraron fuerte no les fue mejor y hasta peor que a los que no. También se sabe que las vacunas, aunque invariables contra enfermedades graves, no previenen la dispersión del covid, aun con múltiples refuerzos.

Biden dijo que Fauci tocó muchas vidas de estadounidenses con su trabajo, cierto. Pero su legado será que millones no volverán a confiar en los expertos de salud del gobierno como antes.

Créditos: The Wall Street Journal, The Economist