El letargo intelectual de las democracias

Pareciera que las democracias entran periódicamente en estados de hibernación; ese letargo intelectual caracterizado por la crasa y bruta sustitución del poder de la razón por la razón del poder.

Cuando los pueblos a razón de su sufrimiento, real o percibido, se vuelven igual o peor que los déspotas que los gobiernan, o que aquellos que como inmisericordes depredadores se mueven en la oscuridad, acechando y esperando la oportunidad de atrapar su desafortunada presa –los pueblos hundidos en su desesperanza; cuando los pueblos le dan rienda suelta a las emociones más oscuras que albergan en su corazón; cuando abandonan esa constructiva crítica, fuerza motriz de una saludable democracia, fuerza moderadora de la jungla que pulula la clase política, y le dan rienda suelta a ese irrazonable torrente de emociones abriendo espacios para los intereses particulares de unos pocos; cuando lo antes impensable se vuelve normal. Es aquí donde vemos el ascenso de los "ungidos", los que buscan el protagonismo, los Mesías de las nuevas "buenas nuevas"; esos que solo ven al pasado porque no tienen visión de futuro; esos que se esconden en baratos eslóganes porque no son capaces del verdadero entendimiento de los problemas que nos agobian; el eslogan es más fácil que la verdad, es que la verdad es complicada y no se puede vender.

Es aquí donde la impaciencia y el odio, soportados por crudos y baratos símbolos, remplazan la moderación y la razón; las emociones son fáciles de vender, la razón y la verdad son intrincadas y difíciles de explicar. Y así van los nuevos "Mesías", día a día cosechando sus pequeñas victorias, cortando los mangos de más abajo; con el aluvión de ruido y basura, con el argumento "ad hominem" como poderosa arma contra sus adversarios; a expensas del futuro de los pueblos, de la institucionalidad de la democracia, del progreso humano en sí.

Para salir de estos letargos que se dan en las democracias es necesario que los pueblos identifiquen: esa plétora de emociones que se predican por lo que es... basura; esa siembra de amargura e intolerancia como los crímenes contra la democracia que son; esa división que promueven como el mayor daño que se le puede causar a un pueblo. Las democracias aman la paz, son pacientes, difíciles de provocar, pero cuando la paciencia se colma, la reacción suele ser drástica y radical, la provocación en sí se vuelve el meollo de la cuestión. Una democracia es como uno de esos sendos animales de la prehistoria: cómodo en su hábitat, casi insensible a sus entornos, pero cuando al fin se percata de que sus intereses están siendo perjudicados reacciona con una determinación ciega y contundente, tan fuerte que no solo destruye al causante de su incomodidad, pero también destruye mucho de sus entornos.

Las elecciones que se avecinan son de suma importancia para el futuro de nuestro querido El Salvador, escojamos con la razón y no con la bilis.