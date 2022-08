El libro de mi abuelo

Hace algunos meses compartí en este espacio que había tenido que enfrentar una situación difícil, al tener que decidir, cuatro años después de su muerte, qué hacer con todas las cosas de mi papá que estaban tal como él las dejó, en la casa que compartió con mi mamá por casi cincuenta años. Lo que más tiempo me tomó fueron sus "papeles" porque no quise botar nada sin antes revisarlo, por temor de dejar ir algo con alto valor emocional. Algunas cosas no las pude revisar bien y ante la duda solo las metí en bolsas, para hacerlo después. La semana pasada vi una de ellas y me puse a revisarla; tenía fotos, videocasetes y un libro muy viejo, bastante deteriorado, lo empecé a hojear y me di cuenta de que perteneció a mi abuelo. Lo empezó a escribir en 1926, a mano con una letra muy bonita; también tiene cartas y recortes de periódicos.

Mi abuelo, que nació en 1889, era fotógrafo. El libro es una especie de manual de procedimientos para la fotografía, pero no para tomar fotos, sino para procesarlas. Contiene fórmulas de los químicos que se utilizan, consejos para arreglar placas mal fijadas, para restaurar fotografías, para dar visaje sepia, para transportar el papel, etcétera. Pero también tiene cosas lindas que yo no sabía de mi abuelo y me parecen inspiradoras.

Creía en la importancia del estudio. "Este libro es el resultado de largos estudios y experimentos hechos, todos dan el resultado que se desee siempre que se sigan al pie de la letra las indicaciones, pues no es más que una recopilación práctica. Estudiar, estudiar sin cansarse ni desanimarse por los fracasos y el fruto vendrá después con la seguridad y la satisfacción en cosas mucho más difíciles, pues el campo de investigación es muy extenso".

Sentía pasión por lo que hacía. "Si usted se inicia en la fotografía, tenga presente que ella le brinda una fuente inagotable de saber y deleitación. Si usted es un aventajado, recuerde que siempre hay algo nuevo que aprender en el noble cultivo del arte fotográfico. Solo el pedante cree saberlo todo. El objetivo es un instrumento, como el lápiz o el pincel, la fotografía es un procedimiento como el dibujo o el grabado. Y lo que forma al artista es el sentimiento y no el procedimiento, ni mucho menos el instrumento".

Fue un inventor. Recorte de periódico pegado en el libro: Diario de Occidente. 10 de julio de 1928. "Una exhibición digna de elogio. Fotografías en madera por Herrarte. Francamente Carlos Herrarte es un verdadero artista. Ya mucho se ha dicho de sus trabajos fotográficos en casi todos los periódicos de la República y eso es poco para lo que verdaderamente son sus trabajos. Carlos es el inventor de las fotografías en madera. Este trabajo es digno de todo elogio, por lo original y porque es un trabajo enteramente acabado. Hace pocos días estuvimos a ver y admirar las fotografías en madera que tiene listas para la exposición de julio que se celebrará en la Metrópoli y realmente repetimos, Herrarte es un verdadero artista y es lástima que permanezca indiferente entre nosotros, cuando debería dársele todo el apoyo para que fuera perfeccionarse al extranjero. Ahuachapán no sabe todavía quién es Herrarte. Humilde, enemigo de la ostentación, amable, un caballero cumplido, así es Herrarte".

Era determinado cuando se trataba de lograr sus objetivos. Otro recorte de periódico: El Eco de Occidente. 28 de octubre de 1928. "Herrarte se va de Ahuachapán. Con su estudio se traslada a San Salvador. Hemos sido informados que el artista fotógrafo don Carlos Herrarte, que desde hace largos años reside en Ahuachapán ofreciendo a nuestra sociedad sus muchos conocimientos, va a trasladarse en breve a la capital donde se le ofrece un campo más propicio para sus actividades y mejor remunerado".

Lo recuerdo siempre elegante, vestido de traje con corbata y sombrero, su pelo blanco y un bigote grueso. Me decía "princesa". Murió en 1971 cuando yo tenía 16 años, no logré conocer lo grandioso que era. Feliz de tener su libro. ¡Orgullosa de ti, abuelo!