El mentiroso más grande del mundo

Ciertamente el título debería entenderse como una hipérbole, y así lo empleamos; pero sin duda, en El Salvador de estos días, no podemos imaginarnos de mejor manera al aprendiz de dictador, llegando al coro de sus "cheerleaders" de la Asamblea, que hasta hicieron "la ola" cuando entró el sicalíptico personaje, faltándoles poco a los sirvientes-diputados para que uno de ellos coreara aquello de "denme una N, denme una A,…", hasta completar el patronímico del hombrecillo que necesita del aplauso para sobrevivir.

Y luego de fotografías arregladas, cuyo montaje comenzó en algún salón de belleza de CAPRES o de su propia residencia, en donde se fijó la peluca y acicaló la peliteñida barba, el gran sultán de Oriente, señor del bitcoin, marqués de surfcity y vizconde de Conchagua, empezó un nuevo discurso en donde se vanaglorió (ojo con la etimología de esa palabra, que proviene de la conjunción de los vocablos gloria vana), se vanaglorió, digo, de las más descabelladas ideas que él u otros de sus compinches han tenido, y mintió al punto de llegar al ridículo.

Pobre discurso aquel que se basa exclusivamente en el delirio mesiánico de un loco, quien cree que, por decir mentiras y espetarlas delante de sus focas en el congreso, estas se vuelven ciertas. Pero más pobre el Pueblo que por fuerza de costumbre, llega a suponer que aquellas sandeces son verdad.

El discurso fue tan falso y repetitivo, que los comentarios que suscitó hace un año calzan a la perfección para este; y si la cosa sigue igual, seguramente cabrán perfectamente dentro de otros 365 días. Permítanme transcribir las brillantes palabras de Roberto Castro al respecto, y que yo, una a una, hago mías; y que resumen el pobre pensamiento de un gobernante, que se cree dios (con minúscula, por supuesto) y de un mentiroso, que se dice ungido.

Roberto escribió: presidente, en su discurso me quedó claro que usted confunde rendición de cuentas, con narración de cuentos; confunde los gritos con la firmeza, la popularidad con la democracia, y la aprobación con la razón. En su magna arrogancia ha llegado a creer que en 200 años de historia, a El Salvador lo mejor que le pudo haber pasado es haberlo visto a usted nacer. Usted, a la oposición les llama enemigos, al disenso le llama traición, a la deuda le llama ingreso, al abuso del Poder le llama liderazgo, a la venganza le llama justicia, a su opinión le llama verdad, y lo peor, a los paquetitos de comida les llama progreso. ¡Qué grande es su arrogancia y qué pequeño es su intelecto!

Desde antes de su fatídica llegada a la presidencia de la república, el señor bukele dejó claras varias cosas: el tipo no está preparado, y proviniendo de una familia de clase media (nunca fue un millonario como ha pretendido) pudo haber estudiado mucho más, pero su interés no era ese, sino imaginarse a sí mismo como algún césar romano, agitando el pulgar para decidir quién seguiría vivo y quién lo perdería todo. Y dejó claro, además, que es un mentiroso de dimensiones desproporcionadas; y que por no tener moral ni principios cristianos, no ve nada malo en inventar cualquier sandez y replicarla por los cuatro vientos.

Mentiroso de pacotilla aquel que prometió un puerto en la Guatemala del Atlántico, para hacer que El Salvador "tuviera salida al océano" (¡!). Farsante de siete suelas que ha engañado a los ilusos hablando de un tren ultra rápido, una ciudad del surf, y una ciudad del bitcoin, simplemente copiando maquetas de las tiras cómicas y de los videojuegos. Demagogo infame, que le hace creer a la pobre gente que El Salvador ha despegado económicamente, y que todos los males son producto de los anteriores a quienes acusó de pactar con las pandillas, que los suyos protegen.

No sé quién es peor, si este, que bien competiría por el premio del mentiroso más grande del mundo, o el conjunto de borregos que lo siguen. Pero la verdad es que el parque Morazán, donde tendría efecto la opulenta manifestación a favor del dictador, se llenó, pero de humo. Porque nadie se molestó en asistir.

Seguro estoy que, como dice el dicho, Dios tarda, pero no olvida; y tengo el grato presentimiento que pronto el Pueblo despertará del embrujo de este malvado hechicero, y volveremos a corear la unión de la nación, en libertad, y con el Salvador del Mundo como blasón.