Contaban los abuelos hace muchos años que al mes de septiembre le llamaban "el mes de los cuadritos", la situación era que llovía mucho en ese mes y la economía nacional se ponía mal y la gente lo que hacía era vender cuadritos con imágenes de santos para generar algún dividendo, posteriormente venían los vientos de octubre y las respectivas temporadas que las personas esperaban ansiosamente para los estrenos de las fiestas de fin de año.

Después de la pandemia nuestro país no se le ha visto mayor recuperación económica, prueba de ello es que todo este año 2022 han sido emulando los cuadritos no vendiendo imágenes pero sí sorteando todo lo que pueda producir algún ingreso para el sustento familiar. Nos hemos descuidado de la economía y nos vemos atraídos por otros rubros que son beneficiosos, está bien, se les agradece.

Muchos siguen yéndose para el extranjero buscando realizar sueños, desde el inicio del invierno ha llovido copiosamente comerciantes en general y más que todo los micro no tienen para pagar sus préstamos personales y otros créditos diarios y se han visto muy afectados, los técnicos le llamarían "estrechez económica", en buen salvadoreño se llama "templazón", la gente se rebusca para salir adelante y nos hay visos de parte del gobierno para que esto cambie; si no se alivia la economía nacional las respuestas son las turbas y manifestaciones de inconformes exigiendo mejores condiciones de vida y esto no es nada nuevo, lo novedoso es que también aprovechan para darse algún chapuzón si hay alguna piscina en el lugar público que aborden.

Se puede gozar de popularidad "pero el hambre es bruta y es más bruto el que la aguanta", no vean con desdén la cosa económica, es lo primordial. Con el corazón en la mano éntrenle de lleno, yo no tengo prurito con nadie, a la situación económica no la soslayen. En el mundo líderes que han gozado de aceptación se les ha revertido en un par de semanas la moneda, todavía más fácil si es moneda virtual. No hay que creerse superior, siempre fue odiada la superioridad y más por los superiores. La oposición silente, sigilosa, escurridiza, solo esperando que la economía truene. Con esta forma de gobernar creo que la van a complacer.

La canasta básica por las nubes, una papa cuesta una papa comprarla, en algunas partes las tortillas están a tres por la cora, un hogar modesto hace malabares con un billete de veinte dólares para cubrir su alimentación de la semana, dicho billete se estira y se encoge y no aguanta tanto jaloneo, incluso se han vuelto faquires y unos ingratos de los tribunos cian promoviendo internacionalmente la reelección, dándose la grande, si supieran lo bochornoso que se ven procurándose esas comilonas y esos aires de felices viajeros. Los titulares de las finanzas públicas no encuentran que decir.

Muchos de ustedes desconocen de historia política, busquen suspender la pausa con el país de las mil oportunidades, son varias veces que se los he mencionado, es el momento que pueden zanjar asperezas con la comunidad internacional. Bajen un ratito, solo un ratito, y vean cómo la gente pobre está viviendo. Por el amor al cielo hagan algo por la economía nacional, se los vamos a agradecer, la estamos viendo de cuadritos, no vayan a cometer la chabacanada (grosería) de dejar esto en la extrema pobreza.