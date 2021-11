Hace muchos años leí que a medida que pasa el tiempo los adultos perdemos la capacidad de sorprendernos y que esa puede ser la razón por la que los niños son más felices, porque son capaces de ver varias veces una misma caricatura o película y siempre sorprenderse con alguna escena y disfrutarla. Tomé la decisión de no dejar que eso me sucediera y siempre he estado en busca de sorpresas.

Sin embargo, pienso que en los últimos años ya no es necesario buscar, la tecnología se encarga de mantenernos sorprendidos. La última sorpresa se dio el pasado 28 de octubre, precisamente el día de mi cumpleaños, cuando Mark Zuckerberg anunció el cambio de nombre de su compañía Facebook, que ahora se llamará Meta, argumentando que Facebook "simplemente no abarca más todo lo que hacemos. Somos vistos como una compañía de redes sociales, pero en nuestro ADN somos una compañía que construye tecnología para conectar a la gente". Y es que además de sus redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, tiene su casco de realidad virtual Quest, su plataforma de RV Horizon y otras cosas más. La palabra "meta" proviene de la palabra griega que significa "más allá", explicó Zuckerberg.

Este anuncio me sorprende no solo porque cualquiera podría pensar que Zuckergerg ya logró todo lo que podía lograr, es el fundador y propietario de la red social más popular del mundo, sin mencionar que es el quinto hombre más rico del mundo, sino también porque su apuesta por el futuro es el metaverso, un mundo virtual que está creando la compañía, al que los usuarios podrán acceder mediante dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada y será un lugar en el que las personas podrán interactuar, trabajar y crear productos y contenido, "con el tiempo no necesitarán utilizar Facebook para utilizar nuestros otros servicios", dijo Zuckerberg en el discurso de lanzamiento, además de declarar que espera que el metaverso llegue a 1,000 millones de personas en una década.

La compañía publicó una página web con detalles del nuevo nombre, después del lanzamiento y la frase de bienvenida de esta página es: "La conexión está evolucionando y nosotros también". El nuevo logo será un ícono azul que hace referencia al símbolo del infinito. Y explica: "El metaverso es la próxima evolución de la conexión social. La visión de nuestra empresa es ayudar a dar vida al metaverso, por lo que estamos cambiando nuestro compromiso con este futuro". ¡Genial!

Aunque algunos críticos opinan que este cambio podría ser un intento para desviar la atención de los "Papeles de Facebook", que son documentos que recogen declaraciones de una exempleada sobre malos manejos de la compañía, yo considero que se debe ser muy visionario y tener un fuerte pensamiento estratégico para retar el futuro de esta manera. Algunos pensarán que también hay que tener mucho dinero, los invito a ver la serie de Netflix "El código de la discordia" para que comprueben que no todo es un tema de tener dinero.

Este fin de semana formé parte de las estadísticas, me convertí en un número más de los millones de personas que buscaron "la palabra de moda" metaverso en Google, invertí muchas horas conociendo sobre el tema, hay mucho que aprender. Encontré que metaverso es un concepto que viene de la ciencia ficción y que es una palabra compuesta por el prefijo "meta" que significa más allá y "universo", en términos simples, un mundo virtual, un mundo paralelo.

Debo confesar que después de conocer sobre el metaverso y de lo cerca que puede estar de pasar de ciencia ficción a realidad, la vida ya no solo me sorprende, sino que quizás también me asusta.