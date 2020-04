No todos necesitamos lo mismo a esta hora. Hay una familia a la que el internet le está fallando; otra sólo recibe el servicio de agua por la tarde. Y hay una familia que ahora mismo no tiene nada que comer.

Unos niños extrañan a su madre, que hace turnos extra en el hospital atendiendo a los enfermos. El esposo, desempleado desde diciembre, intenta no verse tan conmovido cada vez que ella sale, pero no lo consigue.

Otra mujer, madre soltera, tendrá que ir al agiotista. Trabaja en una maquila pero la enviaron a su casa con 75 dólares y le dijeron que vuelva dentro de una quincena. Son diez cuadras de camino; si la detienen, no tiene excusa que darles a los policías.

Hay un despacho que no factura hace un mes, los días que el padre lleva en un centro de cuarentena. A ella ya no le preocupa lo que sacaban de ahí para abonar a un préstamo hipotecario, tema recurrente de sus almuerzos, sino que su esposo vuelva. Sano.

El salón de belleza, una prometedora taquería, el taller que te deja el Volkswagen como de agencia; detrás de cada negocio hay una familia que intuye el final de su emprendimiento. El problema ya no es que la gente vuelva sino que los intereses bancarios nunca se fueron.

Una profesional no pudo satisfacer el deseo de su padre y debió enterrarlo sin más. No hubo amigos compartiendo las anécdotas de aquel hombre, sólo un luto que fue doble porque el compadre no estuvo ahí, ni las cuñadas, ni los sobrinos que le llamaban "el campeón".

Todos salvadoreños, cada uno con un dolor que disimula como puede, y con miedo.

El miedo es la moneda de curso legal en El Salvador. Le tenemos miedo a enfermarnos o peor aún a contagiar a nuestra familia.

La impresión general es que la red pública hospitalaria no está preparada, que hay un protocolo deficiente. Aunque tengamos en la más alta estima a los profesionales médicos y al personal de enfermería, ningún ciudadano quiere acercarse a una unidad de salud.

Pero cabe un matiz. Sí, familiares de los pacientes y miembros del personal médico comparten su desesperación y su reticencia ante el manejo de los casos, y debemos creerles y ser empáticos con su posición, pero tampoco puede negarse que la oposición política olfateó la sangre en la estrategia sanitaria y política de comunicaciones del Gobierno, y ahora le dan a Bukele shots de su propio veneno: troleo, industria del rumor y fake news.

De tal modo, para el ciudadano es imposible saber adónde termina la realidad y empieza la ficción. Y de ahí nace el otro componente de estas sensaciones: el miedo a que nos estén mintiendo.

Sabemos de qué van los tiempos, no somos tan tontos. Entendemos que un sector de la clase política que se sintió amenazado por la irrelevancia aprovecha la coyuntura para reclamar su posición en el juego de los contrapesos. Entendemos que ante la imposibilidad de hacer trabajo territorial, Nuevas Ideas no podrá hacer campaña como pretendía y depende más que nunca del culto a la personalidad de su líder. Y, en consecuencia, entendemos con pena que Bukele insista en que se le reconozcan sus méritos ante la pandemia no sólo en El Salvador, sino a escala regional. Ese será el principal filón propagandístico de 2021.

Pero las mentiras deben terminarse, así como las verdades filtradas por la conveniencia de la narrativa oficial, y el tono debe cambiar. Se demanda más que nunca de empatía hoy se sabe quién nació para el servicio público y quién no.

La clase política debe corregir ya mismo. Esta época demanda moverse entre la temeridad y la prudencia, y eso sólo lo obra un planificador lúcido, empático, realista. Quizá haya algunos así en el establishment, los próximos meses lo dirán. Pero la nación necesitará no sólo quien la organice, sino alguien que la inspire; alguien que nos comparta un sueño, no una pesadilla.