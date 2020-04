El miedo y la angustia en tiempos de calamidad

Usualmente tenemos la tendencia a considerar como sinónimos algunos conceptos que nos parecen obvios. Por ejemplo, confundimos los conceptos relacionados con las experiencias de amenaza: miedo, angustia, pánico, fobia, entre otros. Y aunque algunos de ellos solo se diferencian en intensidad, quisiera referirme particularmente a los conceptos de miedo y angustia y cómo estos afectan nuestra calidad de vida especialmente en momentos de pandemia y consecuentemente de confinamiento, bombardeo mediático y muerte, de tal manera que lo que más se respira en estos momentos son las manifestaciones de miedo, pero quizás en mayor medida de angustia, entonces ¿cuál es la diferencia y cómo tratarlos?

En primer lugar, hay que recordar que el miedo es biológico y tiene su origen en una de las etapas más primitivas de la filogenia del ser humano, es decir, de su origen como especie y por tanto está alojado específicamente en las regiones subcorticales del cerebro. El miedo es una emoción y no un sentimiento, además es concreto, objetivo y por consiguiente lógico como amenaza real que ocurre en un espacio y tiempo concretos y que tiene principio y fin; ocurre cuando vemos afectadas nuestras vidas en un momento específico, por ejemplo, cuando somos victimas de un fuerte sismo pero que tarde o temprano saldremos de él.

Por su parte, la angustia es un sentimiento, no una emoción y no se relaciona espacial ni temporalmente con una situación externa de peligro, es decir, no se define en términos de espacio ni de tiempo. La angustia es condicionada en la mayoría de veces por pensamientos extremos y que no son necesarios o razonables para la conservación de la vida en el aspecto estrictamente biológico. Por esta razón la angustia, a diferencia del miedo, es un problema puramente individual y subjetivo, que no puede explicarse a base de condiciones lógicas.

En tal sentido una persona puede vivir eternamente con angustia durante toda su vida, por ejemplo, la angustia a la soledad que, aunque la gente diga miedo es en realidad angustia y así otros sentimientos que en nada le quitarán la vida directamente a una persona, pero la pueden convertir en un ser desgraciado. Este sentimiento es en su mayoría inconsciente, es decir, que la persona no cae en la cuenta que su desgracia se debe a un caso de angustia. No obstante, el miedo es el concepto genérico por lo que es válido decir que sentimos miedo cuando nos referimos a todas las experiencias de amenaza.

Por todo lo anterior, el trabajo de los profesionales de la salud mental hoy y después de esta pandemia deberá estar enfocado a tratar, entre otras alteraciones, a la angustia producto del estrés presente y postraumático o para el caso del miedo, su tratamiento deberá consistir en evitar que este se convierta en angustia. Debe quedar claro, que ante el miedo se puede perder la vida, pero ante la angustia es la propia persona quien se quita la vida.

Debemos confiar que esta pandemia y sus consecuencias sociales y económicas pasarán poniendo bajo control al miedo y la dañina angustia que junto con la ansiedad y depresión tienden a liberarse en condiciones de encierro prolongado.