El mito de la caverna de Platón, ¿lo estaremos viviendo?

El mito de la caverna de Platón es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento, creando el mito de la caverna para mostrar en sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna, desde que nacemos, y cómo las sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que consideramos real.

Existe un debate sobre la realidad y la mentira inducida para que parezca realidad. Las redes sociales nos han llevado a una lectura superficial, bajo una simulación de algoritmos que impactan nuestras vidas de las personas, e influencia el modo de pensar. En el reciente intento de compra de Twitter los actuales accionistas de dicha red no dieron una respuesta contundente a la solicitud de indicar cuántas de las cuentas de la red son reales y cuántas son "fantasmas".

Nuestra caverna atraviesa terremotos, erupciones volcánicas, pandemia y la proximidad de otra, el colapso en gobiernos, escasez de aceite vegetal, trigo y mostaza, la guerra en Ucrania, una ola de calor, aumento en los precios de combustible, inflación y recesión económica, tiroteos masivos y frecuentes, sequía en países europeos. Este es el mundo en donde vivimos en una era de turbulencias inusuales o ¿será una percepción?

La humanidad ha dado grandes pasos en el campo de la salud, educación, protección del medio ambiente, entre otros; es decir que no todo está yendo mal. Algunos expertos recomiendan alejarse del ruido y de la inmediatez del ciclo de información. En el mito de la caverna, estamos encadenados en una vorágine de espiral de información, expresada en forma de noticias, artículos, y opiniones, sesgada e inclinada a temas negativos, y a la desinformación. Para irnos desencadenando de ello, es necesario que apartemos tiempo para "divertirnos", exponernos a cosas que causen alegría, agregar acciones y emociones positivas, transformar nuestra realidad en realismo.

Mediante una dosis normal, sin exagerar, investigar la veracidad de una noticia o comentario, no darlo por hecho ni viralizarlo. Aprender a quién creer, y a quien no, de quién vale la pena escuchar su opinión y de quién no. Recordemos que el mundo lo transformamos las personas.

El tiempo que dedicamos a pasar viendo cosas en una pantalla se ha incrementado, considerablemente, desde la pandemia; a ese efecto le llaman "doomscrolling" (de la palabra "doom", que significa "perdición", y "scroll", el desplazamiento vertical que se hace en las pantallas de los celulares). Debemos romper con la adicción a las pantallas, por nuestro propio bienestar mental y físico, y salir de ese ciclo, desconectándose cada cierto tiempo del teléfono, y sabiendo darle el realismo necesario a la información que se consume.

Transformemos el mundo donde ya no hay límites entre el día y la noche, entre la semana y el fin de semana, poniendo límites y reservando momentos para cuidar de nosotros, controlar el tiempo de exposición en la pantalla, repartir el tiempo para ver videos durante el día, tengamos la práctica de hacer pausas, para dejar de ver información, para ejercitarse, leer un rato, salir a caminar un par de cuadras, dar un paseo corto, crear grupos de amigos y conectarse con ellos para hablar sobre la vida social sin negativismos, mandémosles mensajes positivos durante el día, apartemos tiempo para conectarnos con aquellas personas que realmente nos importan (una llamada telefónica, una visita con protección), pongámonos al corriente de cómo se encuentran. Aún no estamos condenados y hay enfoques para modificar nuestro comportamiento y dar luz a las sombras.