El momento es ahora

Las elecciones recién pasadas sin duda nos movieron el piso a todos, en varios aspectos de la sociedad, no únicamente en el político. Serán unas elecciones históricas por más de una razón. Y es que con los resultados, hemos roto paradigmas y verdades que parecían absolutas, como el hecho de pensar que únicamente había dos partidos políticos mayoritarios. Se terminó la bipolaridad partidista. Ahora se ha abierto una oportunidad de oro para El Salvador.

Personalmente, nunca estuve de acuerdo con frases como "así se hacen las cosas" o "son un mal necesario", cuando se cuestionaba el actuar de algunos personajes de la política. A pesar de mi poca experiencia en el tema, ese tipo de respuestas nunca me llenó, ni mucho menos me quedé resignado. Y parece que no estaba tan lejos del sentir de la mayoría de personas, pues con los resultados de la elección quedó demostrado que no "son así las cosas".

Después de los resultados de las elecciones, me queda aún más claro que la oportunidad para un verdadero cambio en el país es el involucramiento de la sociedad civil. Pero la verdad es que pareciera que no nos gusta involucrarnos, por eso es que muchas veces los políticos opinan que el peor enemigo es la sociedad misma.

Esto se refleja en ejemplos tan claros como que todo el tiempo hablamos sobre la necesidad de un proceso electoral transparente, pero al mismo tiempo comenzamos a buscar excusas para no cumplir si salimos "sorteados" para integrar las juntas receptoras de votos en las elecciones. No confiamos en que los partidos se encarguen de eso, pero tampoco queremos asumir nosotros esa responsabilidad.

Por otro lado, llenamos las redes sociales pidiendo "caras nuevas" o candidatos sin pasado político, pero cuando eso pasa, los terminamos "crucificando" por motivos triviales como el estilo, su físico, su acento... o incluso señalando que no tienen experiencia en la política.

Exigimos que se investigue casos de corrupción y que podamos vivir en una sociedad más transparente, pero criticamos las investigaciones por ser demasiado largas, nos quedamos en lecturas superficiales o en titulares relacionados con los casos, o desacreditamos a los periodistas o a los medios cuando el implicado es un personaje con quien simpatizamos. Nos molesta que los partidos políticos cuenten con donantes, porque eso les resta independencia, pero no estamos dispuestos a contribuir para democratizar sus finanzas.

En otras palabras, vivimos contradiciéndonos o teniendo una doble moral. Pero esto no nos va a llevar a ningún lado. Mi consejo especial para los más jóvenes (o los que, como yo, ya no están tan jóvenes) es que nos involucremos en la política. No podemos seguirnos quejando y expresando peyorativamente de los "dinosaurios" en la política que siguen en los mismos puestos desde hace años, porque ellos llegaron hasta ahí cuando tenían nuestra edad, ellos se abrieron el espacio y no me cabe duda de que hicieron un buen trabajo en algún momento. Pero si lo que queremos es un relevo generacional, tenemos que darnos cuenta de que no siempre se da de manera tan natural. Necesita un empujoncito. Y este es el momento para involucrarse y hacerlo posible.