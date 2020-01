El mundo 2019 en la nube

Un Nayib en esteroides que está revolucionando el planeta. Sin lugar a dudas, con muchos tornillos flojos, pero en franca cruzada por reengancharse en el poder el próximo noviembre. En esta segunda vuelta, su mantra no es "Make", sino "Keep America Great Again". Hechos y no palabras: una economía de oportunidades, y mercado de valores al alza, razón por la cual Sam goza del desempleo más bajo desde la WWII.

En el campo político, la palabra del año alborotó la nube por su cuchi cuchi fracasado con el Rocket Man de Corea del Norte, y pelea de comercio con Xi. 3 nuclear habientes que parece ser que, al igual que judíos y palestinos, los del Real y los del Barça, nunca se van a entender.

¿Y qué me dicen del capítulo Impeachment de la novela gringa? Me quito el sombrero ante la Pelosi, por arrodillar al presidente, quien tendrá que enfrentar un juicio, apto para Netflix, por frenarle la ayuda a Ucrania, hasta que su homólogo accediera a contarle las costillas a una empresa del hijo de su rival demócrata, Joe Biden. Mi veredicto, la defensa doblará al acusador, y Trump, les guste o no les guste, 4 años más en la White House.

Y eso, que con Maduro fracasó. Perdió el chance de una solución militar cuando One White Dog (Juan Guaidó) se declaró presidente, lo reconoce el mundo entero, salvo el dictador y sus compinches (como el FMLN), quien bloquea la ayuda humanitaria, expulsa más de 4 millones de venezolanos de la tierra que aman, le da posada a Putin y Xi Jin Ping, y hasta arresta a Ramos de Univisión. En ese aspecto, el trompudo no los tiene tan grandes como George Bush senior.

Tampoco ningún primer ministro inglés los tiene tan grandes como la Dama de Hierro. Con ella, ese relajo de que me quedo, mejor me voy, ratos se hubiera definido. No como los intentos fallidos de marzo y octubre pasados; pero Johnson, jura por Brexit el 31 de enero, para 11 meses de ajustarse al divorcio, antes de independencia definitiva, el 31 de diciembre. Mi veredicto: la decisión se vuelve a postergar. Brexit fue la palabra que dominó la nube inglesa al otro lado del charco.

De este lado, el presidente Vizcarra disuelve el congreso peruano, el 30/9, con la aprobación de la mayoría, por tratarse de ratas similares a las de El Salvador. El 28/2/21, el pueblo salvadoreño acudirá a las urnas para sacar las ratas del nuestro.

La nube luego hirvió por Ecuador: levantamiento popular contra bus más caro, pero con sabor a Correa y Maduro. En Chile, Piñera le sube 4 centavos al metro de Santiago, para mantenerlo igual de puntual, frecuente y limpio, y el país entero erupciona.

También erupcionó Bolivia, contra el Evodescaro de correr por cuarta vez, de forma ilegal, y aun así pretender atornillarse en el poder como el desgraciado de Maduro, "y el hijo de la mil de Ortega", agrega la lorita Pepita. Patitas militares en el trasero de Evo, directo a besar a AMLO. De facciones poco agradables, el presidente deportado, marcado contraste con su sucesora interina. Como que fue Miss, leí en la nube.

Desde marzo, arde también Hong Kong, en la expresión antichina más masiva, desde la masacre de Tiananmen 89. En esta ocasión, más de 2 m, de los 8 m de residentes, demostraron su rechazo a una ley de extradición a juicios en China, que afortunadamente fue derrocada. Pero eso solo fue la chispa que encendió el dinamitero. El mensaje isleño es claro, cuidadito me seguís apretando. ¿La reacción del dragón?

Y en Argentina, sacan un gobierno que no pudo resolver los problemas, votando por la vieja que los ocasionó.

Aquí no más espacio, pero ay martes por delante, para platicar del desenlace de estas palabras calientes, y de las que están por ingresar a la nube mundial... "Y pa seguir metiendo cuchara", se alegra la lorita.