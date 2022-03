El mundo en vilo

En estos últimos días la cotidianidad ha adquirido un valor diferente al ser testigos del dolor inmensurable que se está viviendo en estos momentos en Ucrania. El dolor por los fallecidos, por las desgarradoras separaciones de tantas familias y la total incertidumbre que conllevan, por la injusticia detrás de las motivaciones de esta invasión, nos dejan en un estado de incredulidad ante lo que está pasando. Imposible no sentir que el corazón, la mente y el cuerpo entero se rebelan ante la fuerza del dolor que están sufriendo tantas personas por las ambiciones bélicas e imperialistas de un pequeño grupo. Esta guerra no es solo con Ucrania o con Europa, es contra el mundo entero, ¿pues cómo no hervir en indignación al presenciar el pisoteo de las vidas y la dignidad de tantas personas?

Imposible justificar la toma de decisiones, obviamente impulsadas por intereses económicos y políticos, cuando las consecuencias de esas decisiones se traducen en la muerte de niños y personas inocentes, familias que tienen que dejar atrás a sus seres amados, sus hogares y sus sueños para buscar seguridad en otros países porque el suyo está siendo atacado con brutalidad. Basta ver un par de fotografías y sentir las palabras de algunas de las víctimas de esta agresión para entender el absoluto sinsentido de esta invasión.

Las vidas que por este conflicto han sido arrebatadas dejarán un abismo infinito en los corazones y las vidas de sus seres queridos; el mundo tendrá acceso a las desoladoras y crecientes estadísticas, mas no al dolor infinito que perseverará cuando este sangriento capítulo de la historia haya pasado.

Parece increíble que tanto odio, muerte y sufrimiento del pasado no haya sentado los antecedentes suficientemente claros para evitar que se repita el derramamiento de sangre causado por la guerra entre seres humanos iguales en dignidad, que, en vez de trabajar juntos en cooperación y respeto, se matan unos a otros por lineamientos absurdos de unos pocos ciegos de poder. Tristemente esa ceguera predomina sobre los hechos y la historia que evidencian el daño irreparable que han causado estos comportamientos en el pasado, el odio que han sembrado, y lo difícil que por años ha sido para estas naciones reconstruirse en la paz, la libertad y la democracia.

Solo espero y rezo que esta situación cese lo antes posible, y que como el girasol que se ha convertido en un símbolo de la lucha de Ucrania para el mundo, el país vuelva a tender hacia la luz y florecer nuevamente por medio de ese patriotismo que ha dejado admirado al mundo entero, y su poderosa convicción y resiliencia de defender y perseverar en su dignidad y libertad como pueblo.