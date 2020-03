El mundo está cambiando

Nunca antes habíamos vivido una experiencia semejante como la actual. Países que cierran sus fronteras, cierre de colegios y universidades a nivel mundial, suspensión de actividades deportivas, de torneos internacionales, de eventos musicales o presentación de artistas, etcétera. Cuarentena a los compatriotas que retornan al país y rechazo a los extranjeros que quieren ingresar por negocios, razones turísticas o porque tienen familiares. Una pandemia global. Dios nos ampare.

Un amigo emprendedor, dueño de un negocio pujante, me comentaba: "Se han disminuido las ventas y todo parece que los clientes ya no van a venir debido a la propaganda de que no hay que salir para evitar el contagio. ¿Y cómo vamos a pagarles a los trabajadores, cómo vamos a pagar las cuotas de banco, los compromisos, la energía eléctrica, el agua y todos los demás gastos que conllevan los negocios?" Esto sí es preocupante. Cómo van a resolver los colegios, las universidades, las empresas, las familias, estos paros obligatorios que se traducen en problemas económicos, en situaciones complicadas por la reducción de ingresos. ¿Propondrá el señor presidente una ley moratoria para ayudar a los empresarios que se han visto afectados? En Estados Unidos dijo el presidente Donald Trump que le iba a inyectar 50 billones de dólares a la economía para paliar la crisis económica que se avecina, causada por esta pandemia y por las recomendaciones de no salir de la casa.

Hay mucha especulación, muchas conjeturas, muchos chambres de cómo nació el coronavirus. Hay una versión de que China creó un arma biológica y se le ha salido de las manos.

El Salvador es un país superpoblado, vulnerable. Hay gente por doquier, hasta en los lugares más recónditos. Da pena ver tanta familia angustiada por los hijos que estudian en el exterior. Me da horror pensar lo que pasaría si este virus se propaga en nuestro país.

Pero como todo en la vida, siempre hay un lado bueno. Esta pandemia ha hecho que mucha gente se acerque más a Dios. Ha servido también para que muchas personas busquen y se solidaricen con sus familiares y otras gentes que estaban distanciadas se han acercado y en muchos casos se han reconciliado.

El gobierno está tomando las medidas necesarias para combatir el coronavirus y estoy seguro se van a tomar las medidas necesarias para resolver el impacto económico que afectará a todos los salvadoreños.

Esperemos que se descubra una vacuna muy pronto y todo lo que está pasando a nivel global sea solo un mal sueño y continuemos con nuestras vidas. Alabado sea Dios.