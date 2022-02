El mundo que nos espera

Esta frase la he escuchado varias veces en los últimos meses y no le había puesto mucha atención, pero en los últimos días he estado leyendo algunas noticias que me han motivado a reflexionar al respecto.

Por ejemplo, en el sitio Forbes de México apareció la semana pasada esta noticia: "Neuralink de Elon Musk alista chip cerebral para primeros ensayos clínicos en humanos". Neuralink es una empresa que tiene como razón de ser "la creación de chips cerebrales para beneficiar al humano en un sinnúmero de formas". En julio de 2019, Musk prometió instalar un "cableado" cerebral para conectarnos a internet, aspirando a que insertar una conexión de computadora en el cerebro sea algo tan seguro o indoloro como una operación láser de ojos. Y es que ya en 2016 Musk había afirmado que "un día Neuralink permitirá a alguien con parálisis usar un teléfono inteligente con la mente, más rápido que alguien que usa los pulgares".

Por otra parte, Marc Vidal, prestigioso economista español, en el Boletín del mes de diciembre se refiere a la Web3 como la gran revolución tecnológica pendiente, esta Web3 es un concepto totalmente nuevo, no tiene nada que ver con la Web 3.0, está asociada con criptomonedas y el uso de la tecnología blockchain. Vidal lo explica así: "La denominada Web1 (aproximadamente entre 1990-2005) trataba de protocolos abiertos donde la mayor parte del valor se acumuló en usuarios y proveedores. La Web2 (aproximadamente entre 2005-2020) trataba de servicios administrados por corporaciones, donde la mayor parte del valor se acumula en un puñado de empresas. Y ahora dicen empieza la era Web3, que combina el espíritu descentralizado de la Web1, con la funcionalidad avanzada de la Web2. Hablaríamos de una Internet propiedad de los usuarios y orquestada en la cadena de bloques, un lugar donde vivirá el metaverso y donde se desarrollan las criptomonedas. La Web1 era para leer, la Web2 era para leer y escribir y la Web3 será para leer y escribir pero siendo propiedad de todos y no de unos pocos. Algunos expertos aseguran que lo que viene es la mayor revolución tecnológica que hemos vivido desde el propio nacimiento de la red".

Tenemos también el metaverso, que es una red de entornos virtuales en los que las personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales, algunos la llaman realidad paralela. La red 5G, que promete aumentar la velocidad de conexión y el tiempo de respuesta de la web, además de aumentar el número de dispositivos conectados. Esto significa un considerable incremento en la interconectividad, o sea que podremos estar conectados a todo, todo el tiempo. Y si esto fuera poco, China quiere establecer ya el estándar 6G.

Definitivamente todo lo anterior, y todavía hay más: la realidad aumentada, el internet de las cosas, realidad virtual, etcétera, que por la limitación de espacio no puedo abordar, cambiará la forma en que vivimos, y sé que cuesta creerlo, pero solo imaginemos lo que pensaron aquellos que escucharon por primera vez sobre "las máquinas voladoras" o nosotros mismos cuando escuchamos que alguna vez podríamos hablar por teléfono viéndonos las caras y eso no hace mucho tiempo. Incluso, seguramente la pandemia en mayor o menor medida ya ha cambiado nuestras vidas, en mi caso estoy haciendo mi trabajo en el modelo que se está denominando "híbrido", es decir que tengo reuniones presenciales y virtuales, algunas veces voy a mi oficina y otras hago "home office".

Después de 40 años trabajando en una oficina y corriendo de un lado a otro para atender diferentes reuniones, nunca, nunca, me imaginé este cambio. Sigamos con entusiasmo viendo hacia el futuro reflexionando sobre el mundo que nos espera.