El nombre lo ponemos nosotros

"Urraaaa, jajaja, prrr", otra vez te hiciste pupú de la risa lorita, ¿y ahora por qué? "El Paso Jaguar Yu le da la bienvenida a los hermanos lejanos ja, ja, ja", sigue carcajeándose la Pepita.

Los salvadoreños sí que somos ocurrentes. El mismo día de la inauguración del Paso del Jaguar le cambiamos el nombre a Paso Jaguar Yu.

Contaba el señor Urbina, de TCS, que la obra del Rancho Navarra se iba a llamar Salto del Jaguar, en alusión a jaguares pintados en sus costados. Menos mal le pusieron paso y no salto. Hubiesen ardido las redes sociales, pues Salto del Jaguar evoca una pirueta de película porno, y la Pepita seguiría con su "urraaaa, jajaja, prrr".

Maña colorada de bautizar todo; si a la majada no le cala. Les encanta bautizar "en honor" del antes monseñor, ahora beato y, próximamente, santo. Seguro, pronto saldrán hipócritas comunicando que el nombre del bulevar y del aeropuerto cambia a San Romero.

También bautizan y decoran en honor del símbolo de poder de la mitología maya pipil: el gran jaguar. Así se llama el majestuoso templo estelar de Tikal, en el corazón del mundo maya; así se llama el paso recién inaugurado en el corazón del Rancho Navarra.

Jaguares también decoran el aeropuerto y las paredes del túnel Masferrari. "160 mil le pagaron al escultor", recuerda la lorita. Y 1.4 millones pagamos por las pasarelas fantasmas, con todo y ascensores que no sirven, en el redondel del mismo nombre.

Qué bueno que hagan obras en la red vial. Que malo que boten nuestro pisto, y muchas no resuelven el cuello de botella, más adelante y tampoco más atrás.

Que malo que se ponen a bautizar sus flamantes obras, pues el nombre del monumento, carretera, redondel, aeropuerto y estadio, les guste o no, lo ponemos nosotros.

El Monumento a la Revolución se llama Chulón; el pronto bulevar San Romero se llama Diego de Holguín; no es Coronel José Arturo Castellanos, es bulevar Venezuela; tampoco calle Mayor Roberto d’Aubuisson, es calle San Antonio Abad; nadie conoce la plaza Uruguay, todos conocemos Luceiro; cuál Viera de Mello, se llama, y siempre se llamará, bulevar del Hipódromo.

No se llama Monumento a la Constitución de El Salvador; se llama La Chulona. Esa estatua horrorosa con bustos de silicón no es el Monumento a la Reconciliación; es la Michi, réplica de la dama de un saqueador público del FMLN. Ese arco con el acento de color de Fernando Llort no es el ¡Hermano Bienvenido a Casa!; es el Hermano Mojado.

En el aeropuerto hay una sola ensaladera de nombres que confunden; por eso le decimos "el aeropuerto" a secas. Nadie postea una selfi con "yo, echándome una Pílsener en el Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdámez y Gorrita, antes de despegar".

¿Y al estadio cómo le dicen, el Mágico o Flor Blanca? Yo le digo Flor Blanca, me encanta correr ahí; Mágico González se llama una puerta recién inaugurada en el estadio Ramón de Carranza, en Cádiz. ¡Viva El Salvador! ¡Vivan las fiestas agostinas! ¿Dónde es Consuma? a) en la feria b) en CIFCO. a, respuesta definitiva.

El cemento aún fresco, y el paso de Navarra, también bautizado por el pueblo como el Jaguar Yu, dejó de llamarse Paso del Jaguar. Eso no importa. Lo que importa es que se haga una buena auditoría de los $21 millones que costó, lo mantengan limpio, seguro e iluminado, y alisten sus maletas, pues pronto se irán sin aliviar el maldito tráfico; sin activar el periférico, ni el puerto Fantasma, ni el penoso Chaparral (cagadal).

En su recta final en busca de votos, cortarán cintas y hablarán paja: Los 4 carriles entre el aeropuerto y Zacate, y entre Zaragoza y El puerto; el recarpeteo entre Ateos (Atenas) y Sonsonate (Cincinnati). Excelentes obras pero, como diría Ringo el gringo, "too late".

Corten cintas y hablen paja, pero no bauticen pues, en El Salvador, les guste o no les guste, el nombre lo ponemos nosotros.