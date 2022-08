Audio

El nuevo Nueva York

No había puesto pata en NY desde noviembre de 2008, cuando visité la ciudad para correr su icónica maratón: 42 kilómetros 195 metros, en 3h20m06s. Casi 14 años más tarde, tuve la suerte de volver a sentir su vibra de capital del mundo, honor presente también en Londres, París y Tokio.

Pero es NY la ciudad que sale en más películas y series, la más densamente poblada, y la más visitada (50 millones al año). Además, sin duda, es la más caminada. ¡Sí que volamos pata estos descubridores de la Gran Manzana!

Si aún cuenta con estamina, posibilidad económica, y no le han quitado la visa, no la deje de visitar, y si lo hizo en el pasado, ¡a descubrir su evolución y determinación!

Unos pinches enfermos mentales, seguidores del culto Bin Laden, la castigaron pero no la derrotaron (down but not out). Desafiante el One World Trade Center, el edificio más alto de toda América y Europa (le quitó la corona a las torres gemelas) burla a los talibanes y símbolo de fortitude.

Solemnes las 2 fuentes, en lo que fueron las bases de las Twin Towers, rodeadas de 2,996 nombres de los ahí fallecidos, talados en hierro con algunas rosas blancas, que las familias dolientes colocan a la par de su amado el día de su cumpleaños.

En el mismo complejo de sanación espiritual, se encuentra el Oculus, hub futurista de transporte y comercio, en forma de paloma alzando vuelo, símbolo de paz, 9/11 nunca más.

Aunque le duela el codo ($45), debe subir a la cima del OWTC justo a 1,776 pies, cifra que coincide con el año de Independencia gringa. ¡Tadáááá! La ciudad que nunca duerme, y nunca se detiene, a tus pies (justo encima de Lady Liberty y los puentes Brooklyn y Manhattan). Pero antes, alucinará sin necesidad de consumir monte, durante 120 pisos de inmersión sensorial en el ascensor.

En 2008 te metían al bote, ahora el monte es legal (como en otros 10 estados), y un purote de monte, tamaño mini habano, anda por $15 + tax, en uno de los tantos dispensadores autorizados. Con enormes mozotes en la vitrina, todo tipo de parafernalia para inhalar el THC, y fotos de Bob Marley en vez de Cristo. ¡Tufito a carne asada por toda la ciudad!

Calorón y temporada alta en esta visita a NY. Muchísimo millenial, sus teléfonos los peladores de la manzana. ¡Cuál mapa de papel! Ahora en la pantalla. ¡Cuál avalancharse a un taxi amarillo! Ahora sabés la placa y el modelo del Uber que te va a recoger. Reservan, toman fotos, y hasta pagan el metro con su smartphone. Si solo un ventiladorcito para la calor les hace falta.

Evolución y determinación en The Vessel, alucinante diseño tipo colmena, corazón de Hudson Yards, aclamado proyecto de renovación urbana. Lástima que, por 3 suicidios, ya no se puede subir, pero sí podés subir una selfi, y continuar, río Hudson abajo, sobre Hi Line Park, oasis de vegetación aérea con edificios, esculturas y grafiti out of this world.

Impresionante el urbanismo que piensa en la salud y sana convivencia, ejemplo: Little Island, antes muelles abandonados, ahora otro oasis de esparcimiento, cultura, vegetación, y fuentes para bajar la temperatura. ¡Cayó de perlas la cervecita!

El alcalde Durán tiene mucho que aprender de su homólogo Adams. Deja con la boca abierta la planificación para que millones de personas vivan apretadas, coman, se movilicen, no apesten sus necesidades, se den un refresh en parques, plazas y ciclovías que sí funcionan.

Verde de la envidia el sentimiento de respeto y agradecimiento que bañan al NYPD (policía) y al NYFD (bomberos). To Protect & To Serve, su misión, sin ninguna atadura política.

If I can make it there /I’ll make it anywhere / It’s up to you New York, Neeeewwww Yooooorrrkkk, canta la lorita Pepita.