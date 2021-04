El nuevo cuento del gobierno puede resultar muy caro

La máquina de cuentos patrocinada con fondos públicos cuenta desde hace unos días con nuevo material: el presidente Bukele contra políticos estadounidenses.

Por inverosímil que parezca, el mandatario se las arregló para generar animadversión nada menos que en Washington y en el inicio de una nueva administración; por si no le bastó con haber alineado al país con la lógica racista y de odio a los inmigrantes centroamericanos de Donald Trump, el jefe del Ejecutivo se lanza, en la misma clave de matonería y desinformación que lo caracteriza, contra una congresista demócrata. Y por supuesto, no lo hace en privado toda vez que es un paria en el mundo político estadounidense y nadie se deja fotografiar con él, sino en público para mayor vergüenza de El Salvador.

Bukele no tiene ni idea de lo que hace. Atrincherado ante el terremoto diplomático que se le avecina una vez varios de los incondicionales de su entorno salgan a la luz como objeto de investigación por indicios de corrupción, el presidente salvadoreño cometió una ráfaga de equivocaciones. Primero, pretendió que se lo atendiera en la misma nación a cuyo sistema político ha insultado delegando la embajada en una persona sin ningún mérito intelectual ni profesional para ese cargo; luego, se abstuvo de opinar sobre el grave informe del Departamento de Estado acerca de violaciones a los derechos humanos incluida su irrupción armada en el congreso; y finalmente, se acerca a la República China en el momento geopolítico más delicado.

No sabe lo que hace, sólo va reaccionando, ignorando las voces sensatas que todavía se distinguen en el gabinete. Las consecuencias de llevar la agenda de relaciones internacionales del país con el hígado e improvisando serán graves, y es poco probable que no haya al menos una voz en el consejo de ministros que no se lo haga ver. En 2021, no hay escenario en el que un país centroamericano pueda mantener una relación tirante con Estados Unidos sin que su actividad económica, su suerte ante los organismos internacionales y el sino de sus empréstitos lo resientan.

Si la recomendación de los asesores que merodean la casa de gobierno es actuar como si El Salvador tuviera ingentes recursos naturales, acaso haya llegado el momento de buscarse otros consejeros, gente que sepa de la cosa pública y de cómo protegerla, no folletineros digitales ni agentes que sólo saben de persecución y difamación al estilo de Nicolás Maduro.

Los próximos días serán críticos para la diplomacia salvadoreña. Entre una embajadora que lo mejor que puede hacer es mutis, una canciller que queriendo hacer ver bien al presidente se contradice con él y la volatilidad infantiloide del mandatario, a El Salvador sólo le quedará soportar el vendaval. Y luego, recapacitar ante la información que Estados Unidos y la comunidad internacional brinden, actuar de modo decente reconociendo los errores en la elección de tal o cual ministro y permitir que se haga justicia contra cualquier acto de corrupción cometido durante la pandemia.

Ese es el único modo en el que se puede honrar y proteger el esfuerzo de la diáspora, mucha de ella convencida de que Bukele era lo mejor para El Salvador. Sería muy duro para esos millones de compatriotas descubrir que su campeón dañe las relaciones con Estados Unidos y se entregue a los brazos de China sólo por los rasgos nada frugales de su carácter y para garantizar negocios a favor de un círculo.