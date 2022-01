Nuestra agricultura está condenada al precio del café, con cosechas cortas de solo 3 meses al año, las pestes y al clima. En la historia reciente, estos tres factores han ahorcado a los caficultores, muchos tronando, otros haciendo milagros para mantener sus fincas operando. No soy agricultor, pero sí curioso, y caminando en un supermercado Whole Foods en EUA, me llamó la atención la cantidad de productos hechos con "hemp" (cáñamo), lo que motivó mi investigación, concluyendo que sería una excelente alternativa al café.

El Salvador cuenta con el clima perfecto para sembrar hemp, fibra útil para el uso textil, plástico, construcción, cordelería, alimentación, aceites, omega 3, 6, 9; proteínas, harinas, infusiones, papel, lubricantes, selladores, biocombustibles, etcétera. Media manzana de hemp produce una gran biodiversidad, con grandes resultados, tanto económicos como regenerativos para la tierra, pues el cáñamo es totalmente biodegradable y reciclable.

Esta planta, por sus virtudes, ha acompañado al ser humano a lo largo de prácticamente toda su historia. En China se hace referencia a su explotación desde hace unos ocho mil años. En España se cultivó durante varios siglos, muy apetecida para la confección de vestidos, velas navales y piezas de barcos. Las velas de Cristóbal Colón, la bandera de Estados Unidos, los papeles en los que se firmó su declaración de independencia, y las carrocerías de los automóviles fabricados por Henry Ford, fueron confeccionados con fibra de cáñamo.

Además, el hemp, destinado para uso industrial, regenera el suelo, y evita la deforestación, crece todo el año, y según Jack Herer, autor de libros sobre el cáñamo, es la solución a numerosos problemas en el mundo. Una hectárea de cáñamo es cuatro veces más rentable que cualquier otro cultivo. A un promedio de $700 el kilo, es el nuevo oro del campo.

Más beneficios: Las semillas de cáñamo son el alimento vegetal con el mayor valor proteico. Muchos países como Uruguay, Paraguay, Perú, Chile y Costa Rica le han entrado a este prometedor cultivo, y han empezado (junto a la industria farmacéutica) a elaborar productos medicinales derivados del cáñamo.

La diferencia entre la fibra de cáñamo y el algodón es grandísima: el cáñamo es cuatro veces más durable y protector que el algodón, más abundante por manzana, y necesita menos agua. Además, el cultivo del algodón utiliza el 25 % de los pesticidas ocupados en el mundo, y el 7 % de fertilizantes que tienen efectos adversos en la tierra.

No es un cultivo ajeno a la historia de la humanidad, tiene base medicinal, industrial, textil y por supuesto agrícola. Una alternativa más rentable y eco amigable que el café.