El odio mata. El pueblo dice basta

Probablemente habrán leído esta frase más de una vez en los últimos días. Yo me preocupo cada vez que la veo, porque una parte es cierta y la otra, no sé. El odio mata, pero no estoy segura de que el pueblo esté diciendo basta.

La Real Academia Española define odio así: "Antipatía y aversión hacia algo o alguien cuyo mal se desea". El profesor Óscar Pérez de la Fuente hace un planteamiento interesante sobre el tema: "A partir de mi estudio Breve genealogía del odio, basándome en autores clásicos como Aristóteles, Luis Vives, Tomás de Aquino, Séneca, Spinoza o Descartes realizaré una delimitación conceptual del odio para deslindarlo de nociones próximas como la ira, la envidia, el resentimiento y el asco. El odio es una emoción humana que consiste en desear causar mal, como mal, a una persona, o un género de personas o animales –objeto–, tiene tendencia a ser permanente –circunstancia temporal– y frío y podría tener como causa la ira –que ‘crece hasta el odio’–, la envidia, el resentimiento o el asco –causa–".

Nunca antes he escrito sobre el odio y quizás nunca he pensado detenidamente en el tema, pero últimamente estoy percibiendo un ambiente cargado de este sentimiento y no considero que esto sea lo mejor que nos puede pasar a los salvadoreños, porque cualquier sentimiento negativo tiene consecuencias desfavorables y hasta puede atentar contra la salud.

Aunque soy una apasionada del mundo digital, me parece que un factor que favorece este incremento del odio son las redes sociales. Y es que ahora, tristemente, cualquiera que tenga un "smartphone" y sea parte de una red social tiene la oportunidad de expresar opiniones de cualquier tipo y en contra de quien sea, muchas veces desde el anonimato.

Incluso existe ya un término, "hater", que en español se puede traducir como odiador. Fabián Coelho, en el sitio significados.com, lo define así: "El término hater se ha popularizado con el auge del internet para designar a aquellos individuos que, para expresarse sobre cualquier tema, se valen de la burla, la ironía y el humor negro. Sus ámbitos favoritos son las redes sociales, como Facebook y Twitter. Los haters son definidos como cínicos hostiles; son desconfiados y desdeñosos, con disposición para la agresión, de allí que su actitud pueda, en ocasiones, llegar a la ofensa".

Están además los "troles", según Wikipedia: "En la jerga de internet, un trol describe a una persona con identidad desconocida que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en línea, como pueden ser un foro de discusión, sala de chat, comentarios de blog, o similar, con la principal intención de molestar o provocar una respuesta emocional negativa en los usuarios y lectores".

Los "haters" y los "troles" nos los encontramos y seguiremos encontrando en cualquier momento, en el mundo real o en el virtual, pero nosotros podemos decidir cómo reaccionar ante ellos. Comprendo que en estos tiempos pueden existir muchos motivos para "odiar", pero ¿valdrá la pena contaminar nuestra alma con sentimientos negativos? ¿Resolvemos algo odiando? ¿Estamos conscientes de cuánto tiempo podrían durar estos motivos de odio?

Puede ser difícil, pero creo que ahora más que nunca debemos tener presente la oración de San Francisco de Asís: "Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz. Donde haya odio, que lleve yo el Amor". Y ojalá, más temprano que tarde, el pueblo diga basta.