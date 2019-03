El sábado antepasado, un arquitecto amigo se sintió mal de salud, con una diarrea severa, alta temperatura y dolor en el corazón. Debido a la crisis económica que afecta al país y por no contar con un trabajo fijo, no está en el Seguro Social. Como era un sábado por la noche encontró cerrada la Unidad de Salud donde generalmente acude. Los hospitales privados son prohibitivos para la clase media por sus elevados precios, así que decidió ir al Hospital de la Zacamil. Allí se encontró con un panorama desolador: había muchos pacientes y un personal con cara de pocos amigos. Entre los necesitados de atención médica, había un niño que tenía varias horas de estar esperando, otros enfermos resignados esperando su turno y había uno en estado grave, que lo habían remitido del Hospital San Rafael de Santa Tecla, porque requería operación. Su estado parecía bien delicado. Le dijeron que no atendían esa especialidad, que se fuera a otro lado. Es probable que haya fallecido. El personal que atendía a la gente parecía ser insensible al dolor ajeno y actuaba con mucha apatía, con mucha indiferencia. "El problema", decía uno de los pacientes, "es que no tienen vocación, no son competentes, la mayoría de las plazas se otorgan por militancia en el partido. Los militantes son los del buen vivir. Tenemos que regresar a la meritocracia".

Es cierto que los hospitales carecen de algunas medicinas y esto provoca frustración o talvez la mala actitud del personal es por la rutina de todos los días. El arquitecto esperó varias horas y al ver que no lo atendían, aun sintiéndose mal, decidió marcharse de nuevo a su casa y tomar unas pastillas que le habían recomendado en la farmacia.

Gracias a Dios la medicina le dio algún alivio, pero me contó lo triste y terrible que fue su experiencia. Los tratan como animales. Y por otro lado indigna ver el elevado presupuesto de los funcionarios de gobierno para viajes onerosos, a veces innecesarios, comidas suntuosas, viáticos sobrados, plazas fantasmas, en fin, derroche del dinero del pueblo. Aplaudo y comparto las medidas correctivas, que por iniciativa del COENA, pusieron en práctica los diputados de ARENA, de costearse los viajes, viáticos, Seguros de Vida, gasolina y otros beneficios con su propio dinero. Ejemplo que no siguieron los diputados de los otros partidos políticos y muchos servidores públicos.

Siempre he creído que el servicio de salud debe ser una prioridad para el Gobierno y debe ser gratuito y excelente. No se vale que un niño se muera porque no puede pagar el tratamiento o por ser mal atendido o porque no se le dan las medicinas adecuadas. Es un mundo global, competimos con el resto del mundo. Nuestro petróleo es la gente, somos un país superpoblado. Un pueblo enfermo no rinde. Se puede tomar como una inversión desde el punto de vista financiero y como un compromiso moral, cristiano desde el punto de vista humanístico. Hagamos más hospitales, mejoremos el servicio de salud capacitando y educando mejor al personal hospitalario y dotando a los centros de salud públicos con mejores equipos, materiales y medicamentos.