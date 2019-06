El país necesita una oposición fuerte, sensata e innovadora

El sistema de pesos y contrapesos es clave en una democracia. Una democracia saludable reparte el poder. Concentrarlo es propio de las monarquías absolutistas o de dictadores. Cuando las diferencias se borran hemos visto el surgimiento de fenómenos que en un principio parecían bondadosos con los ciudadanos, pero, al cabo de los años y la ausencia de contraloría, terminan convirtiéndose en pesadillas para los pueblos.

Ahí tenemos el caso de Venezuela, que vio surgir a un líder carismático en medio de un sistema de partidos políticos desgastado y obsoleto. Hugo Chávez llenó todos los vacíos y se desparramó por todos los rincones del Estado, hasta que, al final, no hubo más que chavismo. Los partidos no supieron ser la oposición que Venezuela necesitaba y terminaron fracturándose y canibalizándose hasta que ya no hubo institución alguna con independencia. En la Venezuela pos-Chávez los contrapesos al poder se disolvieron en el reparto de puestos para los más leales. Y, mientras tanto, la crisis golpea a los ciudadanos desde toda faceta social.

¿Estamos exentos en El Salvador de este peligro? Para empezar, no tenemos la carga ideológica que dio sostén en el tiempo al chavismo. Decía Dagoberto Gutiérrez, ese exmilitante del Partido Comunista Salvadoreño devenido en analista político, que Nuevas Ideas no es un movimiento político, sino, más bien, un "estado de ánimo". Es decir, fue la encarnación del desagrado ante la clase política tradicional y la voluntad de probar con algo completamente nuevo.

El presidente Nayib Bukele logró ganar el Ejecutivo sin correr con ARENA o con el FMLN –los partidos en el gobierno (desde 1989 hasta 2019)–, lo que sumió a ambas organizaciones en sendas crisis. Para ARENA es la tercera derrota consecutiva por la presidencia, pero ha sabido reestructurarse de cara a las legislativas y tiene, hoy por hoy, la bancada más numerosa en la Asamblea Legislativa. Para el FMLN fue perder el poder y ser relegado al tercer lugar, luego de haber perdido una decena de diputados.

Es esa reflexión interna, con sus continuados patinazos, lo que podría desarticular a la oposición. El Salvador necesita una oposición seria, preparada, que actúe con sensatez y que sepa innovar para conectar nuevamente con la ciudadanía. Si eso no pasa con los dos grandes partidos ancla, corremos el riesgo de que el poder se concentre en un solo lugar mientras surgen, si acaso, nuevas opciones que sí puedan asumir el reto.