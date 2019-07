El pasado recordamos, el presente vivimos, el futuro no sabemos

La semana pasada nos atrevimos a saltar hacia el futuro gracias a Face App, invento de la nueva tecnología (don Calín horroroso, ver foto), y también recordamos eventos clave del pasado.

Retrocedimos al 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong (QDDG) se convierte en el primer homo en pisar la luna. Mi memoria estaba demasiada cipota, pero recuerda ver esa hazaña en la tele blanco y negro de aquel entonces.

Unos días antes (14 de julio), recordamos la Guerra de las 100 horas, que "por la dignidad nacional" tuvimos que pelear contra Honduras. Vagamente recuerdo el "desfile de la victoria" en la Roosevelt.

Le voy preguntando a Google, quien ahora se viste de luna, "Key events 1969", y miren lo que encontré:

Año del último concierto de los Beatles, en el Candlestick Park de San Francisco. "Yesterdey, ol mai trobols sim sou far awey" canta la lorita Pepita, añorando el pasado. Lo que vos añorás es Woodstock, lora motera.

Woodstock: otro hitazo musical y cultural del verano del 69; tres días de sex, drugs and rock & roll. Póngale coco: The Who, Santana, Jimmy Hendrix, Joe Cocker, Crosby Stills & Nash... "Que así sea el Golden Fest", suplica la lorita.

En ambos key events, los hippies le ordenaban a Nixon: "get the fuck out of Vietnam", en protestas anti establishment, en las que estrenaron el famoso símbolo de la paz, pelos largos, pantalones acampanados, hebillas anchas y marihuana.

El key event en llevarse la corona de la aviación fue el Apollo 11, claro está. Claro está que, con esta conquista, los gringos le ganaron la guerra del poder a los rusos, quienes solo un chucho habían puesto en órbita.

En 1969, el Concorde (QDDG) ofrece su servicio supersónico entre Charles de Gaulle y John F. Kennedy. También, Boeing (EUA) le gana la guerra del poder a Airbus (Europa), introduciendo "The Queen of the Skies", el Boeing 747, con 2 niveles, 450 asientos, bar abierto, cine, cena, pestañazo y desayuno, ¡qué importa que aterrice horas más tarde que el Concorde!

Regresar a la luna está a la vuelta de la esquina y, de nuevo, EUA la guerra ganará, gracias al Lunar Landing, con el que el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, pretende colonizar la Blue Moon, como se llama su empresa. Otra de sus empresas se llama Amazon, la más valiosa de las Fortune 500 (recién desbancó a Google), por lo que díganme adónde apuesto.

Pero el gordo se lo llevará el país que conquiste Marte, que está tan lejos, pero tan lejos, que demoraría 9 meses llegar. Puede ser Sudáfrica, Canadá o EUA pues el físico inventor Elon Musk, de Space X, tiene las tres nacionalidades, y se encuentra bien avanzado en su sueño. Le urge pues, más que "amartizar" un solo astronauta, pretende poblar Marte con miles de terrícolas, salvándolos de, según él, un mega asteroide que destruirá la humanidad.

Que no cunda el pánico: El pasado recordamos, el presente vivimos y el futuro no sabemos. Es bueno y sano revivir y honrar los key events del pasado. ¡Que viva el 69! (me refiero al año, no sean mal pensados). Pero es mejor disfrutar el presente, con peace & love, energía y gratitud.

¿Dejaremos de respirar culpa de un desastre natural, de un marero, accidente, enfermedad, o la edad? Solo Dios lo sabe.

Ahora bien, si don Calín se va a ver pura pasa y sin dientes, como en esta foto, no sé si quiero llegar a tan ruco. Old age sucks, repetía el tío Neto (QDDG).

La batalla contra Face App ha comenzado, y la artillería incluye enfoque en la higiene bucal y facial, lubricantes oculares y labiales, pinzas para los pelos de la nariz y orejas, SPF 60, y dos untadas diarias de la crema mágica que me engatusó Margarita en el aeropuerto. Al igual que los gringos, en la conquista del espacio, espero ganar.