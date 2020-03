El pastor sin zapatos, en camiseta y shores está listo para predicar. Ese atuendo no les ha caído en gracia a algunos de sus consiervos en la fe que también pastorean en esa playa de La Libertad de la costa salvadoreña.

Y es que aquí, por algo muy práctico que no tiene nada que ver con la fe, es simplemente de sentido común, no se puede predicar los domingos, porque los creyentes trabajan; tampoco en manga larga, porque el calor podría deshidratar a cualquiera.

Después de siete años ya no le importa las habladurías, pues la obra ha crecido y ayuda a mucha gente. Critican al pastor descalzo de irreverente, pero no hablan de su ayuda a la gente; le dicen blasfemo, aunque no refieren nada de los cursos de computación, clases de inglés, y otros programas dirigidos a niños y jóvenes de la zona.

Cuando llegué después de unos cinco años encontré no un templo tradicional, sino que un lugar muy diferente al que había visto años atrás. Un espacio de descanso espiritual, pero al mismo tiempo una obra de servicio. Donde se adora a Jesús de acuerdo con sus propias palabras: "Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí" (Mateo 25:40 NVI).

El pastor descalzo es Chamba, Salvador Castellanos, un curtido hombre de medios de comunicación que ha trabajado en importantes cadenas de televisión como CNN, Univisión y Telemundo entre otras. Durante cuarenta años ha sido reportero y presentador de noticias en medios locales en El Salvador. Es un apasionado por el periodismo y el surf.

A Chamba le pasó de todo en la vida. Vivió la tormenta de locuras juveniles de drogas y alcohol. Fue arrogante y firme creyente que nada podía con él y tocó tempranamente la fama de la televisión. En los años ochenta del siglo pasado fue inspiración para muchos en una naciente industria de los noticieros y las entrevistas en El Salvador.

Hasta que un día no pudo más con esa carga autoimpuesta. La señal televisiva perdió nitidez. Él era la noticia. Ni su imagen, su elegancia y su habilidad eran suficientes. Perdió la cordura. Fue un barco a la deriva y así llegó a la orilla de la playa, sin velas, sin motor, destruido. Y allí cambió todo.

Hoy sigue siendo el mismo, un hombre de Medios y su gusto por el deporte de las olas sigue vigente, su pasión cambió porque el capitán de su barco es Jesucristo, que lo llevó a anclar en una tierra de playa llamada El Tunco, donde habla de un Mesías que no solo camina sobre el mar, sino que en cada oportunidad que se genera en tierras desprotegidas, con necesidades y, sobre todo, lejos de los beneficios de los gobiernos.

La buena noticia que Chamba reportea no tiene horario, ni días, tampoco locales tradicionales, sencillamente es una forma de llevar el evangelio a los olvidados. Una fe de calor, playa y gente curtida por el sol que tira La Red –como se llama el Ministerio de Chamba– para que la pesca sea buena y alcance para todos, aun para los critican a los pastores descalzos.