El peligro chino

"La apertura con China, en plena guerra comercial con EUA en campaña expansionista geopolítica en el mundo, eriza a EUA cuando llegan a El Salvador, a 2 horas de su territorio y nos hacen saber que se sienten amenazados y revisan relaciones con nosotros. Un pigmeo en medio de dos gigantes que chocan. Muy malo".

La disputa de EUA con China dejó de ser solamente comercial desde hace rato, cuando China anunció el lanzamiento de su Estrategia de reconstruir la Ruta de la Seda, agresivamente entró a países asiáticos y africanos inyectando cientos de millones de dólares en créditos a países ya endeudados, los ahogó financieramente y al no poder pagar de regreso, se apropiaron de franquicias de minerales, petróleo y concesiones de territorios de muy largo plazo a cambio. Su expansionismo es claramente geopolítico según lo califican las potencias europeas, Rusia y los Estados Unidos.

China entró al continente americano y la confrontación comercial y geopolítica de influencia pasó a ser amenaza potencial militar. Venezuela colapsó por incapaz en su capacidad de producir petróleo, despilfarrar y meterse a mantener a otros países, su inflación está en millones % y en ese estado de calamidad, cuando nadie les prestaba, vendieron su petróleo a China a un crédito tan grande que no les alcanza para pagar con muchísimos años de producción para adelante. China no regala nada, presta caro y cobra.

Ahora China es dueña del petróleo venezolano que mantenía a los países de ALBA por muchos años y ahora es cuando aparecemos en ese entramado complejo. De manera secreta y sorpresiva, el gobierno del FMLN que va de salida rompe relacione con Taiwán, que en otro tiempo no hubiera levantado tanta controversia, hubiéramos sido otro en la lista de países que China ha trabajado para que abandonen a Taiwán, cuando China no representaba una amenaza geopolítica-militar para los Estados Unidos. El petróleo venezolano ya no puede mantener a Cuba, el líder espiritual y teórico de los del Siglo XXI, ni a los otros.

El golfo de Fonseca se presenta como una apetitosa ubicación para un adversario de los Estados Unidos, tres países en el Pacífico a dos horas de Long Beach o Miami. El Salvador abre relaciones con China y EUA inmediatamente salta, advierte que ve eso con preocupación, a China como una amenaza a su seguridad nacional, lo más importante para esa nación y nos advierte que ese peligro o riesgo en que los ponemos no viene gratis, que revisarán sus relaciones con nuestro país, que son muchas. Declaraciones de senadores, congresistas y ahora el Departamento de Estado llamando a consultas a su embajadora, nos hacen ver lo crítico de la situación con ellos.

Voceros del FMLN declaran alegremente que la situación "no es tan seria", que nos arreglaremos y tendremos buenas relaciones... deseos de engañar o inocencia de conveniencia.

Preocupa que al conversar la situación de China con líderes de la oposición sobre el imperialismo chino, disminuyen la alarma y dicen "si ganamos mantendremos China al mínimo", eso no es realista.

Somos unos pigmeos en medio de un choque de gigantes, no seamos ingenuos, no tenemos capacidad de influir a ninguno de ellos.

China aún no entra sin concesiones interesantes o Zonas Especiales. Aún puede pararse algo.