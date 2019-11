El pensamiento primitivo de las turbas

No es un caso aislado y aunque seguramente los nuevos socialistas disfrutan de la destrucción y aplauden la violencia, como lo demuestra las recientes declaraciones del dictador venezolano Maduro y su lugarteniente Diosdado Cabello; tampoco puede entenderse la respuesta de la muchedumbre en Santiago como un acto unicausal comandado desde Caracas, la que por otro lado, poca o ninguna influencia tendría en Cataluña, donde los separatistas también están destruyendo Barcelona.

La psique humana reacciona diferente cuando actúa individualmente, que cuando el subconsciente de cada uno se "funde" en un quehacer arquetípico que mueve a las masas de acuerdo con las formas más primitivas del comportamiento, sin un pensamiento racional, como una manada de lobos rabiosos sin saber por qué.

Eso de que "Chile despertó" contra los "ricos opresores" y los políticos indiferentes al "pueblo" es una de las cosas más ridículas que se puede afirmar. ¿O creen ustedes que se está castigando a los opulentos, por quemar un sistema de transporte, el Metro de Santiago, que nunca fue ocupado por los poderosos? ¿A quién hace daño el catalán separatista cuando destruye su propia capital? Odian España y se meten el puñal a sí mismos, para demostrarlo.

Las turbas como masas no piensan, siguen el llamado del instinto agresivo que como especie tenemos y funden sus rencores y frustraciones a través de un evento catalizador que los condiciona. Ya no importa si están constituidas por universitarios, empleados o jornaleros; su comportamiento es totalmente primitivo y repito, no racional. Lo que después se diga sobre las acciones vandálicas que se hayan ejecutado es una mera justificación; un mecanismo de defensa para desmarcarse del daño cometido.

¿Alguien recuerda los párrafos del evangelio en donde el pueblo debe decidir entre salvar a Jesús o a Bar-Abás? Aparentemente Pilatos, quien fue un cobarde, habría preferido soltar al Nazareno que a un asesino confeso y casi lo insinuó a la chusma; pero bastó con que algunos agitadores infiltrados entre la multitud gritaran lo contrario, para que la muchedumbre dejara de actuar como "individuo" y se sumara al festín sediento de sangre. ¿El catalizador?: La pregunta del gobernador romano. ¿La causa de la respuesta violenta?: El odio que los judíos tenían por Roma y haber intuido que lo que los opresores querían era ajusticiar a Barrabás; y por tanto, el pensamiento movido originalmente por los provocadores fue hacer lo contrario.

Esos alborotadores, hoy serían cibernéticos y les llamaríamos "troles", o harían mini videos o "tweets" sintonizando con lo más primitivo que hay en la gente y si existe un rencor subyacente contra una casta cualquiera, léase "ricos" o "políticos", la turba se incendiará. Ese es el gran pecado de los que estando llamados a apaciguar a su pueblo, lo azuzan, como en la península ibérica o en Suramérica, o en El Salvador; y esa es también la torpeza de quienes por no entender el comportamiento psicológico de las masas, no hacen nada para remediarlo y por el contrario dividen a sus partidos y siguen sin preocuparse por lo que el Pueblo realmente necesita; lo que sin duda será utilizado por los populistas, a quienes solo les importan ellos, pero que lo disimulan bien, escondidos en la personalidad narcisista que frecuentemente poseen, como el guasón de la película.