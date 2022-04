El periodismo en las sociedades democráticas

Hace unos días, veía un extracto de una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, donde su presidente manifestaba incomodidad por algunas notas, opiniones e investigaciones periodísticas, pues en su opinión, las mismas "atacan" y "no aportan nada", sugiriendo que sus autores "se vayan y pidan asilo en otros países, pues no son necesarios".

No es ni será la última vez que las autoridades de un país estén en contra de opiniones periodísticas, de hecho es parte del curso político de toda nación, pero desde mi percepción, el periodismo debe ser respetado y protegido pues cumple un rol importante ligado a libertad de expresión, como piedra angular de una sociedad democrática, una condición esencial para que esta esté suficientemente informada.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha considerado que el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos adquiridos en una Universidad, pues esta libertad le es inherente a todo ser humano y no puede ser diferenciada del ejercicio del periodismo profesional, ya que ambas cosas están evidentemente relacionadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado (Caso Claude Reyes y otros vs. Chile).

Asimismo, la Corte IDH ha manifestado que los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual, es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones, sin omitir que estos como instrumento esencial de la libertad de pensamiento y expresión tienen el deber de ejercer con responsabilidad su función social, y sus periodistas tienen el derecho a la protección y la independencia necesaria para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que esta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca (Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica).

También, la Corte ha considerado que existe un deber por parte de los periodistas de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes, puesto que la libertad de expresión no garantiza una protección ilimitada a los periodistas, inclusive en asuntos de interés público aun cuando están amparados bajo la protección de la libertad de expresión, puesto que el desarrollo de un periodismo responsable y ético es de particular relevancia para una sociedad contemporánea donde los medios no solo informan sino también pueden sugerir, a través de la manera como presentan la información (Caso Memolí vs. Argentina).

Es innegable aceptar que los periodistas forman parte esencial de nuestras democracias, con sesgos o sin ellos, puesto que estos extremos llevan a un debate público sano donde la intercepción de pensamientos u opiniones es el punto de equilibrio, por lo cual, dar el respaldo y protección a un extremo, y desproteger y repudiar a otro sería deslegitimar y atentar en cierta medida contra la libertad de expresión, el derecho de una sociedad a estar debidamente informada y a renunciar a la opinión pública de calidad.

Esa situación me recordó un extracto de un libro motivacional de Kiyosaki, el cual manifiesta que "...cada moneda tiene tres caras, la inteligencia se encuentra en el borde, desde donde se puede ver hacia ambos lados". De cada sociedad depende elegir el lugar de la moneda en el que quiere estar.