El periodismo, otra vez ante la invitación y el reto de servir

Desde sus inicios, el Año Nuevo exhibe crecientes retos para el periodismo, que sufrió unas amenazas preocupantes. Lo más grave fue la sistematización de los ataques contra los informadores, en algunos casos por animadversión personal de ciertos funcionarios contra profesionales de la comunicación de los que resienten investigaciones y opiniones, y en muchos otros sólo como acto reflejo de la resistencia a transparentar el manejo del bien público.

Persecuciones contra este oficio las hubo desde la misma firma de los Acuerdos de Paz. Al poder nunca le ha venido bien que lo ausculten, la metáfora de la democracia es cómoda cuando el único ejercicio de fiscalización ocurre cada tantos años en las urnas. Una prensa independiente, un periodismo decente que no se codea con el poder y no aspira a la popularidad sino al servicio ciudadano es el peor vecino posible para los malos funcionarios.

Reconocida esa raigambre en algunos de los peores gobiernos que El Salvador ha padecido, debe admitirse que la brutalidad del régimen contra el periodismo es insidiosa. El oficialismo ha intentado de todo para controlar la narrativa, una debilidad a la que Bukele y su círculo se volvieron adictos en el peor momento posible: siendo gobierno. Así, han intentado simultáneamente debilitar a los medios de comunicación que gozan de línea editorial independiente, en otros comprar tantas voluntades como puedan y construirse una plataforma para la penetración de su mensaje.

La debilitación de las empresas periodísticas ha sido sueño y promesa del régimen, con unas prácticas que incluyen intimidación todas las semanas, promesas de vendetta de ministros y secretarios a la carta, cierre de espacios de consulta, prohibiciones de dar declaraciones en la mayoría de carteras de Estado y el saqueo de sus redacciones a golpe de billetera pública.

No sólo han comprado voluntades de ese modo sino a través de la explotación de una debilidad: el ánimo de algunos periodistas por participar de la esfera política, que siempre se ha visto correspondida por el deseo de algunos políticos de que los periodistas estén a su servicio. El resultado es que un grupo de comunicadores, algunos de ellos más visibles que relevantes, estén al servicio del régimen a través de un silencio cómodo y de la trivialización de sus contenidos.

Y no bastándole con ello, Bukele ha querido contar con la plataforma de medios más grande de la que ningún otro presidente haya podido regodearse: una televisora, varias radios entre públicas o intervenidas, un panfleto propagandístico y cientos de repetidores en redes sociales. Al final de su administración, la nación conocerá cuánto de sus impuestos fue a parar a la fogata de la propaganda.

Pero ni siquiera la suma de estos tres procedimientos le ha alcanzado al presidente para el control de la agenda. Si Bukele mandara sobre lo que se dice y se publica en El Salvador, nadie estaría preguntando por la lista Engel, las negociaciones con pandillas, los indicios de corrupción durante la pandemia, las desapariciones, la reticencia a extraditar pandilleros y un largo e incómodo etcétera. Por eso los ataques al periodismo continúan: no hay cómo reemplazarlo ni con plástico ni con veneno.

La nación ya pasó por trances así. Desde atentados contra su personal, contra sus fundadores y contra las instalaciones, pasando por boicots comerciales, presiones judiciales y toda clase de matonería, LA PRENSA GRÁFICA ha soportado la marea de sucesivos abusadores desde las distintas esferas del poder. No lo hizo navegando en ella al ritmo que esas aguas le dictan sino soportando de lleno los embates. Nunca lo hizo de manera temeraria sino sólo con la templanza que dan las convicciones. Que reconocer lo que se es y lo que se debe ser despierte odio en algunos grupos es sólo una anécdota; antes suyo también hubo otros que creyeron posible un El Salvador ignorante, desinformado, desarmado para reclamar sus derechos.

Aquellos fallaron, y no sólo por el mérito de muchos de los periodistas y colaboradores de este medio sino porque el público, con su consulta cotidiana de nuestros contenidos, nos permitió salir adelante. Y entonces como ahora, LA PRENSA GRÁFICA toma el reto y no lo hace sola, sino acompañada por otras redacciones en las que se cultiva el ejercicio responsable y honesto del periodismo, y por una sociedad que ya expresó en las calles que no acepta el autoritarismo.