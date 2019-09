El poder de Dios y el ideal de los hombres por la libertad

Hoy intentamos escribir sobre un singular tema que casi no se ve en publicaciones periodísticas; corriendo el riesgo de que muchos no estén de acuerdo.

El poder de Dios en el área terrenal está representado por la Iglesia. Tenemos que aceptar que la Iglesia en todos los países del mundo ha tenido influencia en las decisiones políticas para lograr las libertades ciudadanas que por Ley Natural corresponde. En países pobres o ricos el ideal ha sido siempre el mismo.

1. En nuestro país según informaciones el primer alcalde salvadoreño (intendente) fue don Bernardo de Arce y León, padre del Gral. Manuel José Arce, caudillo reconocido como de los primeros próceres de la Independencia y libertades. Don Bernardo, quien estudió en Guatemala Virreinato de Centroamérica, trajo comentarios a San Salvador sobre la necesidad de obtener libertades plenas y completas del virreinato y de España. La Iglesia de esa época apoyaba también sus ideas libertadoras. En esos tiempos la provincia de San Salvador tenía unos 100,000 habitantes entre extranjeros y criollos.

2. Ya antes de 1811 la Iglesia por medio de sus curas entre ellos principalmente José Matías Delgado empezaron a divulgar las ideas de libertad e independencia de nuestro pueblo de cualquier ligamento que tuviera de otras naciones. En 1811 se dio el Primer Grito de Independencia por dicho padre Delgado, aunque sobre esto algunos historiadores como don Pedro Escalante ha sostenido que el tal Primer Grito de Independencia no se dio nunca y que es una corriente de ideas no ciertas. Muchos pensadores nuestros sostienen la existencia de tal Grito de Independencia; nosotros opinamos que debe seguirse manteniendo la palabra del padre Delgado, pues, no es fácil mantener la tesis de la no existencia de tal Grito. En todos los programas escolares y universitarios se mantiene la tesis ya mencionada.

3. Es de concluir que el poder de la Iglesia y de los civiles criollos y algunos extranjeros hizo fuerza para que el proceso libertario continuara; y es así como en 1821 se logró y firmó en Guatemala la Carta de Libertades e Independencia en bien de San Salvador lo que sigue siendo aplaudido por la civilidad salvadoreña.

La teoría del poder es meramente política y hay varias clases de poderes, entre ellos el poder de la fuerza, el de las ideas y el del dinero que siempre arrasa con todo. El gran Maquiavelo estudió a profundidad la cuestión de los poderes y la doctrina y la práctica sigue todavía basándose en dicho personaje, aunque superada.

4. No tenemos noticia de trabajos realizados en El Salvador sobre el poder político y los demás poderes, sin desconocer el poder de aniquilación de razas como hizo Hitler y otros tiranos del mundo, lo que incluye el poder de ambición.

Ha llegado a mis manos el libro "Las claves del poder político" del abogado y escritor Dr. José Francisco Fermán, el que debería ser consultado especialmente por los funcionarios de gobierno y los dedicados al estudio de la Ciencia Política. Confiamos en que en algún momento esa obra se popularice en bien de las funciones de gobernantes y gobernados.

Así finaliza este brevísimo ensayo que esperamos haya tenido algún eco en los distinguidos lectores de LA PRENSA GRÁFICA.