El poder de Greta Thunberg y el cambio climático

No conozco a Greta Thunberg; sin embargo, es de felicitarla y se merece todos los premios referentes a su campaña para salvar el planeta Tierra. Pero, ¿qué hacemos todos? No podemos dejarle la emergencia climática solo a las grandes naciones. Es responsabilidad de cada habitante de este planeta para salvarlo.

Greta es una niña de 16 años que les está gritando a todo pulmón a los mandatarios más poderosos de la Tierra que reflexionen y tomen cartas en el asunto. El cambio climático o calentamiento global está haciendo estragos por doquier. Tiene un movimiento llamado "Fridays For Future-Jóvenes por el Clima", el cual lidera en Suecia. En Venecia se dio otro aviso de que el cambio climático poco a poco está siendo protagonista. Las calles de esa hermosa ciudad se inundaron. El calor aumenta y los glaciales se están descongelando.

La COP25 realizada en España tuvo de protagonista a Greta Thunberg, ella y otros jóvenes manifestaron su preocupación por el cambio climático, la joven activista manifestó: "Llevamos con la huelga un año y, básicamente, no ha pasado nada".

En El Salvador, una exministra de Medio Ambiente mencionó en una ocasión que el río Acelhuate sería un ejemplo, que lo descontaminarían y que esa agua sería consumible. Al final, solo fue una promesa. En El Salvador, hay muchas inundaciones y sequías, El Niño y La Niña hacen su trabajo.

Haga esto luego de leer este artículo, observe nuestras playas llenas de basura, fábricas que no cumplen las reglas sobre el depósito de desechos, etcétera.

¿Recuerdan al exembajador de Inglaterra en El Salvador Bernhard Garside? Fue quien recogía la basura que los turistas dejaban en las playas. Nos dejó una gran lección de urbanidad. Por otra parte, la basura y otros contaminantes están contribuyendo a que hasta estemos ingiriendo micropartículas de plástico, ello según investigaciones realizadas por la Universidad Francisco Gavidia y la Universidad de El Salvador. Algunos diputados reaccionan, y se van a hacer campaña a las playas, recogen la basura y se toman selfis.

Todo el mundo se pronuncia, y, no son cuentos de terror sobre el cambio climático. En la realidad, es un asunto apocalíptico que preocupa, dicen que en el año 2050 la temperatura del planeta podría subir a 6 grados. Quizá ya no estemos para ese entonces; pero nuestros hijos y nietos sufrirán esas consecuencias. Muchas empresas están colaborando con energías renovables, con campañas medioambientales, "economía circular y otros proyectos.

No, no son cuentos, de qué sirve que se celebre el Día de la Tierra cuando existen islas de plástico. De qué sirve que los presidentes más poderosos del mundo se reúnan y el planeta está entrando en cuidados intensivos. Greta sigue exhortando que los políticos siguen sin actuar. Y el agua será la piedra angular en la que muchos hasta discutan por obtenerla, de eso no hay duda alguna.

Fuese bueno que en cada país surgiera una Greta Thunberg para protestar, para decir la verdad, para decir las cifras e investigaciones que demuestran que el planeta está muriendo lentamente. Su movimiento es tan grande que la revista TIME la nombró persona del año.