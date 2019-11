El poder de la oración

En este contexto, la Asamblea Legislativa ha tenido a bien declarar este 23 de noviembre el "Día Nacional de la Oración por El Salvador", por ser esta la forma más universal de introspección o meditación que el género humano posee desde tiempos inmemoriales; aceptada y practicada en todas las épocas, creencias y expresiones religiosas o espirituales que se conocen, y con el objetivo de promover los más altos ideales de la persona humana, la familia y la nación. (Decreto 161, Asamblea Legislativa).

Pero la oración no se trata de un día, debe ser parte de nuestras vidas, las Sagradas Escrituras nos recuerdan la promesa de Dios de escuchar nuestras oraciones, y su invitación a unirnos en espíritu con él: "Así que yo les digo: pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe; el que busca encuentra; y al que llama, se le abre". (Lucas 11,9-10).

En el lugar más íntimo de nuestro ser está la conexión con el Creador.

El Señor de los Ejércitos, quien nos ha hecho a imagen y semejanza; el Ser Supremo, Omnipotente y Omnipresente, Benevolente y Sabio, es quien conoce todas nuestras tristezas y alegrías, fracasos y sueños, y nos espera tal cual hijo pródigo llega a los brazos protectores de su padre a calmar sus tempestades.

Debemos orar de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque una de las grandes lecciones de la vida es que la felicidad viene por medio de la obediencia, pidiendo con fe sabiduría para actuar, Dios sabe de qué tenemos necesidad antes que se lo pidamos.

Nuestro Padre es fiel a sus promesas y desea suplirnos de cosas buenas, por ello hablémosle con el lenguaje del alma para que transforme nuestras vidas, nos llene de su espíritu y haga entre nosotros su voluntad y no la nuestra.

Jesús con humildad y corazón enternecido nos enseñó el Padre Nuestro como la oración por excelencia en la cual nos entregamos a la voluntad del Creador; plegaria que incluye respeto, amor, súplica y fe, que nos hace fluir al encuentro de la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios.

El verdadero propósito de nuestra existencia es ir más allá de nosotros mismos regresando al núcleo divino; es por esto que en el Padre Nuestro, Cristo nos invita a que nunca desfallezcamos ante la adversidad y perseverar en la fe, porque siempre podemos sobrevivir a la oscuridad encontrando la luz que proviene solo de Dios.

Por ello, tengamos presente que la canción de los justos es la oración, hablemos con Dios para mostrarle gratitud por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y en esta nación que lleva su nombre, oremos para que nos libre de todos nuestros temores, por nuestras familias, por aquel que sufre, los pobres, enfermos y angustiados, por guía, paz y trabajo digno para nuestro pueblo, por todo lo que acontece y acontecerá; y sobre todo nunca dejemos de orar, cultivemos y fortalezcamos nuestra fe, porque es alimento del alma y el sendero hacia Dios.

"Oré al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría; ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré, y el Señor me escuchó; me salvó de todas mis dificultades". (Salmo 34, 4-6).