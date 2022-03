El poder de las aguas

Estamos atentos de las infidelidades de los artistas, sus divorcios, sus entramados amorosos, sus suntuosas mansiones, etcétera; cuando fallece un cantante posteamos todas sus fotos en las redes sociales y pasamos cantando casi un mes sus canciones, por eso en las plataformas han salido un montón de "asesores sentimentales". Somos forofos desenfrenados de equipos de fútbol, de deportistas, sabemos de su colección de carros, su avión privado, su yate, sus novias. Nos gusta ver novelas, incursionamos en sus romances, nos podemos de memoria sus parlamentos, soñamos que algún día seremos felices como ellos en la novela. Si un artista internacional tiene problemas de identidad o tiene como decimos en El Salvador "teja quebrada" lo aceptamos tal como es, pero no vaya a ser un salvadoreño que tenga las mismas características que lo demeritamos y despotricamos. Por eso los políticos hacen de las suyas, porque estamos entretenidos en algún asunto baladí. Solo son nonadas, lo mismo están haciendo que los otrora políticos: viajes, comilonas, fotos en la playa, según ellos se ven chulos, a quién quieren atarantar, no hay don de gentes, son "jengibres" como cualquiera de nosotros.

Me dice una señora de esponjada edad: "leí su último artículo, usted no ofende y menciona cosas buenas", le agradecí su cumplido, se queda musitando un momento y me apunta: "pero el mero mero no es malo, es algo caprichudo", no será caprichoso, le contesté, "no", me replicó, "él es caprichudo, no tiene necesidad de nada, él nació con sábanas blancas bordadas y cucharas de plata, pero nos tiene a más de siete millones de salvadoreños en vilo". El Salvador para él es otro juguete, como jugar nintendo. Está bien el hospital para perros, pero también con esa plata se hubiera construido catorce nuevos dormitorios públicos grandes en las cabeceras departamentales, los indigentes durmiendo en aceras y mueren en la calle, no logran llegar a un hospital y los de la bancada cian durmiendo en camas de dos colchones y son sofisticados con velas aromáticas para espantar espectros y qué ironía: antes dormían en camas de lona, no son empáticos. Salen haciéndose fotos en el extranjero en fila india, según ellos causan admiración y envidia, todo lo contrario, los ven con desdén y menosprecio y la gente promedio en nuestro país jugando pirinola con su alimentación, cocinan su olla con frijoles, compran su queso para la semana, su acordeón de tortillas y su infaltable café y no vayan a pensar que solo la gente del campo goza de este menú, también en varios hogares de nuestro país disfrutan de esto.

Quiero creer que como país solo estamos pasando el agua, como decimos coyol caído coyol comido, el hecho de que circulen muchos vehículos no es sinónimo de progreso, antes se perfilaban como bocazas, ahora están muy callados, no me huele nada bien la cosa. Mucha gente en sus casas vendiendo refrescos y pancitos para subsistir, eso demuestra que no hay trabajo, no hay flujo de efectivo. Pero al mero mero como dice la señora no le importa eso, él está en su propia salsa, obsesionado con el país de las mil oportunidades, viendo en qué se equivocan y abstraído con su celular, ni siquiera se imagina el "poder de las aguas" que vivimos los salvadoreños, "agüite aquí, agüite allá".