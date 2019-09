El poder de las primeras impresiones

Cuando nos enfrentamos a una negociación compleja, una entrevista de trabajo crucial o una cita personal importante, los primeros segundos previos a iniciar la conversación son decisivos para que nuestro interlocutor (o la audiencia) reciba una buena impresión. "Este proceso se conoce de manera científica en el ámbito de la psicología como Thin Slicing, un término utilizado por la psicóloga social Nalini Ambady y el profesor Robert Rosenthal en una investigación en 1992, cuya traducción literal es rebanado fino y se refiere a los juicios breves y rápidos que provienen de las pequeñas cantidades mínimas de información" que percibimos de la imagen de la persona que tenemos enfrente.

Efectivamente, la imagen es mucho más de lo que la gente mira. Nuestro cuerpo y físico dan a conocer nuestra personalidad y nuestra intimidad (yo más profundo). La primera impresión es decisiva porque puede trabajar tanto a favor como en contra nuestra, ya que quien nos ve, aloja su juicio en el subconsciente y poco podemos hacer para evitarlo. Por eso mismo, no deberíamos dar tanto crédito a lo que percibimos a primera vista… Y no olvidar que los demás no recordarán lo que dijimos sino como les hicimos sentir cuando estuvimos presentes. A veces, incluso llegaran a la cita habiéndonos buscado antes en "Google" o en algunas de las redes sociales más visuales como Instagram o LinkedIn (¿Cómo está su foto del perfil?).

Malcolm Gladwell, en su libro "Blink. Inteligencia Intuitiva, comenta los resultados de la Doctora Ambady, quien en el experimento arriba mencionado contaba con varias etapas, "demostró su tesis presentándole a unos estudiantes tres grabaciones en vídeo, de diez segundos cada una y sin sonido, de unos profesores, y descubrió que no les costaba en absoluto puntuar su valía. Acto seguido, se redujo la duración a cinco segundos, y las puntuaciones obtenidas fueron las mismas. Y siguieron siendo muy similares cuando mostró a los estudiantes sólo dos segundos de grabación. A continuación, Nalini comparó estos juicios instantáneos sobre la calidad de los profesores con evaluaciones realizadas por sus alumnos después de un semestre de clases, y descubrió que eran esencialmente iguales. Una persona que ve una grabación muda de dos segundos de un profesor al que jamás ha visto antes, llega a conclusiones sobre la valía de éste muy similares a las de los alumnos que han asistido a sus clases durante un semestre completo". El estudio concluye que las personas muestran que, inconscientemente, valoramos en pocos segundos la imagen que tenemos enfrente, ya sea de forma positiva o negativa. Es precisamente lo que la psicología y la neurociencia señala como la inteligencia intuitiva o el inconsciente adaptativo. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-62682007000200007

Las empresas y organizaciones buscan talentos que no sean conservadores, que no se apeguen a lo establecido, ingeniosos, capaces de adaptarse al cambio y de afrontar situaciones nuevas. (Por ejemplo, trabajar con un nuevo producto, en otra ciudad o país, con otro jefe o equipo). Esa conducta denota que poseen una inteligencia práctica que combina armónicamente el pensamiento y la emoción, la cabeza y el corazón. La mejor forma de comunicar al mundo que somos quienes ellos buscan es a través del lenguaje no verbal implícito en el poder de las primeras impresiones. El objetivo en cada encuentro "cara a cara" es ser digno de confianza, dando una buena primera impresión atractiva que comunique una imagen de liderazgo intuitivo con alta inteligencia emocional.

